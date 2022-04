„Barrierefreiheit“ war am Montagnachmittag im Stadtrat ein wichtiges Thema. Die Bandbreite gleich mehrerer Anträge reichte von Unterstützungsbekundungen („dem Inklusionsbeirat öffentlich den Rücken stärken“) bis zu konkreten Maßnahmen (etwa die Errichtung einer barrierefreien Toilette im Rathaus). Nur in einem Punkt musste Baudezernent Peter Kiefer widersprechen und stellte sich vor das Referat Tiefbau.

Die SPD hatte sich mit dem Antrag „Barrierefreiheit in Kaiserslautern“ an den Stadtrat gewandt, denn nach den Worten von Johannes Barrot fühle sich der Inklusionsbeirat nicht genügend gewürdigt, der Stadtrat müsse ein deutliches Zeichen setzen. Man habe im Antrag bewusst auf konkrete Beispiele und Anregungen verzichtet, wolle stattdessen ein klares Bekenntnis für Barrierefreiheit in Kaiserslautern setzen. Wichtig sei, Barrierefreiheit bei Entscheidungen der Stadtverwaltung stets mitzudenken. Gleichzeitig unterstütze die SPD den Ergänzungsantrag der Linke.

In dem waren denn auch konkrete Maßnahmen benannt, beispielsweise, dass im Rathaus eine Gästetoilette im Foyer barrierefrei umgebaut werden soll. Ein weiterer Punkt der Linke ist die Überprüfung des barrierefreien Zugangs zu allen städtischen Gebäuden, die für den Publikumsverkehr geöffnet sind „und natürlich die nachfolgende Beseitigung der Mängel“.

Im Rat gab’s eine große Mehrheit, mit nur einer Nein-Stimme wurden die Anträge zur Barrierefreiheit angenommen. Oberbürgermeister Klaus Weichel: „Sie haben sich ein deutliches Zeichen gewünscht, deutlicher kann es fast nicht ausfallen.“

Kiefer zu Grünen-Antrag: „Das passiert schon längst“

Die Grünen machten auf Barrieren im Straßenverkehr aufmerksam. Sie forderten die Verwaltung auf, Ampeln auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen, damit Sehbehinderte anhand eines Hinweistons erkennen können, ob sie die Ampel gefahrlos überqueren können. Sollte das nicht möglich sein, müssten die Ampeln ersetzt werden, ebenso sollen alle Bordsteine an Straßenüberquerungen abgesenkt werden, wenn dort an der Straße gearbeitet wird.

Das wollte Baudezernent Peter Kiefer (FWG) nicht unkommentiert stehenlassen: „Das passiert schon längst und wird seit vielen Jahren umgesetzt.“ Ampeln ohne Blindenakustik würden, wo es sinnvoll ist, nach und nach ausgetauscht und vorhandene Geräte würden jährlich überprüft. Sollten von Bürgern oder Verbänden Hinweise auf defekte Ampeln eingehen, „greifen wir die direkt auf und leiten sie an das Referat Tiefbau und die dortige Abteilung Straßenbeleuchtung weiter“, sagte Kiefer energisch: „Ich sehe da keinen Beschlussbedarf, das machen wir alles eh schon so.“ Lea Siegfried, Grüne-Fraktionsvorsitzende: „Aber warum kommen denn die Betroffenen auf uns zu und melden das als Problem?“ Mit 32 Ja-, acht Neinstimmen und sieben Enthaltungen stimmte der Stadtrat letztlich dem Grünen-Antrag zu. Peter Kiefer am Dienstag zur RHEINPFALZ: „Ich sehe da keinen Handlungsbedarf. Das wir die angesprochenen Punkte schon alle machen, hat mir der Behindertenbeauftragte der Stadt, Steffen Griebe, bereits im Vorfeld der Sitzung bestätigt.“