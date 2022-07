Etliche gewichtige Themen hat der Stadtrat in seiner heutigen Sitzung um 15 Uhr im großen Ratssaal zu behandeln. Weitreichende Auswirkungen auf die Stadt hat der Doppelhaushalt 2022/23, der im Februar auf einem guten Weg schien, Ende Juni jedoch überraschend von der Aufsichtsbehörde ADD in Trier abgelehnt und mit weiteren Sparauflagen bedacht wurde. Der Stadtrat hatte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) beauftragt, mit Innenminister Roger Lewentz (SPD) in Verhandlungen zu treten. Sollte dies nicht fruchten, kann das Gremium sich noch für einen Widerspruch entscheiden.

Interessant könnte auch die Diskussion um die Vorschläge der Verwaltung zum Energiesparen werden. Um einem bevorstehenden Gasmangel im Winter vorauszukommen, hat die Verwaltung einen sieben Punkte umfassenden Plan erarbeitet: Der sieht unter anderem die Absenkung der Raumtemperatur aller städtischen Gebäude auf 17 Grad vor – inklusive Schulen, nur Kitas sind ausgenommen –, das Abschalten des Warmwassers in Sporthallen, die Einstellung der Beheizung des Warmfreibads sowie einen Verzicht auf die Illumination von Gebäuden, die Weihnachtsbeleuchtung und die Eisbahn.

Um die Belastung für einkommensschwache Bürger der Stadt aufgrund der steigenden Energiepreise abzumildern, haben die Linke, SPD und die Grünen zudem diverse Anträge auf Unterstützung, zum Beispiel durch einen Nothilfefonds, vorgelegt.

Außerdem ist der Stadtrat aufgefordert, sich über die Einrichtung eines Digital-Referats einig zu werden. Der Vorschlag der Verwaltung, für den auch die Geschäftsführerin der KL.digital GmbH wirbt, war in der vergangenen Sitzung hauptsächlich wegen befürchteter Kosten vertagt worden.

Auch die geplante Bettensteuer, die Geld in die städtische Kasse spülen soll, aber bereits von der Industrie- und Handelskammer kritisiert worden ist, steht auf der umfangreichen Tagesordnung.