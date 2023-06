Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt Kaiserslautern will sich einen Großteil ihrer Schulden vom Land abnehmen lassen: Dafür entschied sich der Stadtrat am Montagabend – doch Grund zur Freude sah kaum jemand. Zähneknirschend stimmten die Ratsmitglieder der an hohe Bedingungen geknüpften Entschuldung zu.

Die puren Zahlen klingen gut: Von den 583 Millionen Euro Liquiditätskrediten – also reinen Krediten zur Überbrückung, nicht für Investitionen – übernimmt