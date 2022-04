Zum 31. März haben der Chief Digital Officer (CDO) Dieter Rombach und der Chief Urban Officer (CUO) Gerhard Steinebach plangemäß ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei der städtischen KL.digital GmbH beendet. In die Zeit seit der Bestellung durch Oberbürgermeister Klaus Weichel im Jahr 2017 fallen „zahlreiche wegweisende Entwicklungen zur ,herzlich digitalen’ Stadt Kaiserslautern“, teilt die Verwaltung mit. Dazu zählt die Bundesförderung zur Smart City, über die unter anderem die Funktionen des CDO und CUO in der Verwaltung finanziert und dann verstetigt werden sollen. Die Professoren Rombach und Steinebach haben die nächsten Schritte zur Umsetzung dieses langfristigen Ziels angestoßen und in Abstimmung mit den betroffenen Akteuren einen Vorschlag zur Weiterentwicklung des CDO-CUO-Modells für die Stadt Kaiserslautern erarbeitet. Der Vorschlag sieht eine schnell umsetzbare, temporäre sowie eine langfristige Lösung vor und wird dem Stadtrat in seiner Sitzung am Montag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.