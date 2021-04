Die Verkehrssituation in der Bachstraße beschäftigte den Stadtrat am Dienstagabend. Dort wird offenbar gerne am Seniorenzentrum geparkt, obwohl es ein absolutes Halteverbot gibt. Ein Problem, findet die CDU-Fraktion. Sie beantragte, zusätzliche Halteverbotsschilder in der Mitte und am Ende der Bachstraße sowie die „Kennzeichnung der Verbotsstrecke durch zusätzliche weiße waagrechte Pfeile im Schild“. Das schon bestehende Schild sollte zudem größer sein nach Ansicht der CDU, die zudem eingezeichnete Parkflächen auf der Straße anregte. Dieser Antrag fand jedoch keine Mehrheit im Stadtrat, der sich gegen einen „Schilderwald“ aussprach. Letztlich wurde mehrheitlich entschieden, das Ordnungsamt darum zu bitten, dass das Schild am Anwesen Carra durch ein größeres ersetzt wird. Zudem soll nach dem Antrag von Andreas Markus (Grüne) eine weiße Zickzacklinie auf der Straße aufgebracht werden.