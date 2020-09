Der Start zum diesjährigen Stadtradeln findet am Freitag, 25. September, 16 Uhr, auf dem Rathausvorplatz statt. Beigeordneter Peter Kiefer wird als Schirmherr und Umweltdezernent den Startschuss geben. Die Stadt beteiligt sich zum 12. Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Das Stadtradeln geht in Kaiserslautern bis zum 15. Oktober. Vom Rathausvorplatz können sich alle Radler wieder verschiedenen Radtouren anschließen. Im bundesweiten Vergleich hat die Stadt mit der Aktion in den vergangenen Jahren immer gute Ergebnisse erzielt. Allein im vergangenen Jahr haben die 714 Teilnehmer knapp 145.000 Kilometer in den 21 Tagen der Aktion auf ihren Rädern zurückgelegt. Die Aktion Stadtradeln wurde in Kaiserslautern aufgrund von Corona in den Herbst verlegt.