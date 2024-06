Kaiserslautern radelt wieder – fürs Klima und für die persönliche Fitness. Den Startschuss für das 16. Stadtradeln gab am Donnerstag am Rathausplatz zum ersten Mal in seiner noch jungen Amtszeit Bau- und Umweltdezernent Manuel Steinbrenner: „Auf die Plätze, fertig los“, rief er – und ab ging es.

Gut 50 Radler folgten dem Kommando wahlweise zu einer leichten oder mittelschweren Feierabendtour. 25 beziehungsweise 42 Kilometer in der Umgebung standen zudem ebenfalls zur Wahl. Zum gemeinsamen Abschluss ging es ins „Licht-Luft“.

Nach dem bereits sehr erfolgreichen Radeljahr 2023, hatten sich in diesem Jahr bis Donnerstag 1128 Teilnehmer und 89 Teams angemeldet. Für Steinbrenner ein besonders erfreulicher Zuspruch, nachdem der Landkreis bereits vor einer Woche sein eigenes Stadtradeln gestartet hatte. Der mit 3111 Kilometern letztjährige Topradler Armin Obenauer aus Neuhemsbach bedauerte dies ausdrücklich. Er habe sein Vorjahresergebnis in der Stadt noch toppen wollen, schilderte er am Donnerstag.

Um möglichst hohe Kilometerleistungen ging es längst nicht jedem Teilnehmer. Rebekka Wagemann, die mit Töchterchen Mina (7) als erste auf dem Rathausplatz eingetroffen war und für die Grundschule Erzhütten startete, war vom Radeln „einfach nur begeistert“. Als Alltagsradlerin und „Radelstar“ 2024, sah Petra Neumahr ihrerseits kein Problem darin, ihr Auto für die nächsten drei Wochen komplett ruhen lassen zu müssen. Geboren und aufgewachsen in Kaiserslautern und aktives Mitglied in der Gruppe „KlimaLautern“ wolle sie sich einfach mal selbst testen, sagte sie.

Fällt ein neuer Rekord?

Ziel des Stadtradelns sei ein aktiver Klimaschutz mit Wettbewerbscharakter; der Spaß stehe für die Teilnehmenden im Vordergrund, beschrieb der Beigeordnete in seiner Begrüßung. Als Individualverkehrsmittel habe das Fahrrad in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung zugenommen. In Kaiserslautern habe sich der Anteil des Radverkehrs zuletzt verdreifacht. Daran wolle die Stadt weiter arbeiten.

Mit 291.541 Kilometern habe Kaiserslautern im vergangenen Jahr erneut den Rekord gebrochen, das angestrebte Ziel von 300.000 Kilometern jedoch nicht erreicht, erinnerte Steinbrenner. In diesem Jahr soll es klappen. Mit dazu beitragen wollen sein Vorgänger Peter Kiefer, der am Donnerstag wie im vergangenen Jahr versprochen ebenso dabei war wie Stadtplaner Christian Ruhland, auf dessen Initiative das Stadtradeln in Kaiserslautern seinerzeit gestartet war. Auch eine Reihe Politiker, „alles echte Radfahrer“, wie der Beigeordnete betonte, traten nach dem Startsignal in die Pedale. Zum ersten Mal will mit „Jumelage Saint-Quentin/Kaiserslautern“ auch eine deutsch-französische Gruppe mitfahren.