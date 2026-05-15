Die 18. Auflage des Stadtradelns in Kaiserslautern steht kurz bevor. Bisher sind 624 Teilnehmer in 92 Teams registriert. Zum Stadtjubiläum sind zudem einige Aktionen geplant.

Der Startschuss fällt am Mittwoch, 20. Mai, um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Laut Mitteilung der Stadt werden zum Auftakt vier geführte Touren angeboten – für Feierabendradler, Mountainbiker und Rennradfahrer. Die Aktion – diese endet am Dienstag, 9. Juni – verfolgt das Ziel, wann immer möglich, auf das Auto zu verzichten und stattdessen das Fahrrad zu nutzen. Mit der Stadtradeln-App können gefahrene Strecken beziehungsweise Kilometer ermittelt werden. Zudem können Rückmeldungen zum Radwegenetz über die Mängelmeldeplattform „RADar!“ gegeben werden.

In diesem Jahr bietet Rheinland-Pfalz auch wieder das Schulradeln an, bei dem Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte landesweit Kilometer sammeln und Preise gewinnen können. Teilnehmen können alle Grundschulen, weiterführenden Schulen und berufsbildenden Schulen.

Mehrere Aktionen zum Stadtjubiläum

„Zum 750-jährigen Stadtjubiläum sind außerdem besondere Aktionen geplant“, sagt Beigeordneter Manuel Steinbrenner. So gibt es eine Radtour mit dem Titel „Auf den Spuren des Rudolf von Habsburg“ am Donnerstag, 21. Mai, um 16 Uhr und ein Fahrradkino auf dem Pfaff-Gelände am Mittwoch, 27. Mai, um 19 Uhr. „Die geführten Touren und das Fahrradkino sind kostenfrei und bieten Interessierten die Möglichkeit, gemeinsam in die Pedale zu treten und sich hinterher auszutauschen“, ergänzt Steinbrenner. Das Tourenprogramm wurde laut Stadt vom ADFC, von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und Evangelische Allianz sowie vom Radsportverein Mehlingen gestaltet.

Info

Wer teilnehmen möchte und möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurücklegen möchte, kann sich unter www.stadtradeln.de/kaiserslautern noch anmelden. Weitere Infos gibt es zudem unter www.kaiserslautern.de/radverkehr.

