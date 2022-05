Gut 650 Radler, die in Kaiserslautern wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Hochschule besuchen haben sich bis zum vergangenen Wochenende bereits in 85 Teams für die Aktion „Stadtradeln“ registriert. Beeindruckend. Am Dienstag geht’s los.

Den Startschuss für die Aktion, in der Kaiserslautern zum 14. Mal für Klimaschutz in die Pedale tritt, gibt Beigeordneter Peter Kiefer am Dienstag um 17.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Wird sich das grandiose Ergebnis mit rund 1200 Teilnehmern, die im Vorjahr in 85 Teams 262.444 Kilometer zurücklegten steigern lassen? Der Beigeordnete ist auch in diesem Jahr optimistisch und hofft auf 1500 Radlerinnen und Radler, die gemeinsam 300.000 Kilometer schaffen sollten. Dank langjähriger Partner wie dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), Kreisverband Kaiserslautern; evangelischer Kirche und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen/Evangelische Allianz (AcK/EA) sei erneut ein attraktives und abwechslungsreiches Tourenprogramm zustande gekommen, so Kiefer.

Partner bieten spezielle Touren an

Auf speziellen Wunsch von Teilnehmern aus dem Vorjahr werden erstmals Touren für Pedelecs angeboten, darunter die mittelschwere, von „Europe direct“ unterstützte Tagestour „Europäisches Zeitradeln“ mit Picknick am 9. Juni. Mit der AcK/EA geht es in einer leichten Tour am Pfingstsonntag ab 19 Uhr auf leichten Wegen „Von Kirche zu Kirche“ und auf einer Ganztagstour mit dem ADFC am 12. Juni zur Fischerhütte nach Waldmohr-Motschweiher. Als das richtige Signal für den Klimaschutzgedanken sieht der Beigeordnete die neue Gewinnkategorie, bei der nicht alleine die Kilometer, sondern ergänzend dazu die Anzahl der mit dem Rad zurückgelegten Wege bewertet werden. Damit rückten die Alltagsfahrer, die auf vielen, auch mal kürzeren Wegen auf das Auto verzichteten, viel stärker in den Fokus.

Mitmachen lohne sich auf jeden Fall. Das gilt auch für die Aktion „Schulradeln“, mit der erstmals landesweit weiterführende Schulen Kilometer sammeln und Preise gewinnen können. 35 Kommunen in Rheinland-Pfalz seien bisher mit von der Partie, berichtet die Radverkehrsbeauftragte der Stadt. Julia Bingeser freut sich, dass sich in der Stadt die meisten Schulen bereits angemeldet haben.

Es gibt auch wieder zwei Radelstars

„Die Leute stehen schon mit einem Fuß auf dem Pedal und wollen los“, berichtet Bingeser von vielen Anfragen. Auch zwei Radelstars sind in diesem Jahr wieder dabei. Anja Jung, Klimaanpassungsmanagerin der Stadt und Julian Völk, Radmanager der Pfalz Touristik, haben sich vorgenommen, am 31. Mai ihre Autoschlüssel abzugeben und damit bis zum 20. Juni komplett aufs Autofahren zu verzichten.

Der Startschuss für die Aktion Stadtradeln fällt am Dienstag, 31. Mai, um 17.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Mit der Eröffnungsfahrt werde auch gleich die erste Fahrradstraße der Stadt in der Rütschhofstraße offiziell eingeweiht, so Kiefer. Den Beigeordneten freut, dass damit rechtzeitig zum „Stadtradeln“ eine weitere Maßnahme des Klimaschutzprojektes „Pendlerradroute Bachbahn“ fertiggestellt wurde.

Das vollständige Tourenprogramm ist in der Broschüre zum „Stadtradeln“ abgedruckt, die an vielen Stellen in der Stadt ausliegt. Weitere Informationen und Anmeldung zur Aktion gibt’s im Internet unter www.stadtradeln.de/kaiserslautern und auf der Homepage der Stadt: kaiserslautern.de/radverkehr.