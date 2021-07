Insgesamt haben beim Stadtradeln vom 9. bis 29. Juni 1192 Teilnehmer in 85 Teams zusammen 262.644 Kilometer auf ihren Rädern zurückgelegt. Noch bis zum 5. Juli konnten Teilnehmer des Stadtradelns die im Aktionszeitraum gefahrenen Kilometer nachtragen – das erreichte Ergebnis ist besser als all die zwölf Jahre zuvor. Fast 263.000 Kilometer, das entspricht laut Stadtverwaltung einer CO2-Einsparung von 39,6 Tonnen, wäre für die jeweiligen Fahrten nicht das Fahrrad, sondern das Auto zum Einsatz gekommen. „Das ist wirklich ein großartiges Ergebnis, das sich sehen lassen kann. An Kilometern pro Einwohnern haben damit wir sogar Mainz hinter uns gelassen!“, sagt Beigeordneter und Schirmherr Peter Kiefer erfreut.