„Die angepeilten 300.000 Kilometer haben wir knapp verpasst“, mit dem Ergebnis des diesjährigen Stadtradelns ist Beigeordneter Manuel Steinbrenner (Grüne) dennoch sehr zufrieden. Vom 6. bis 26. Juni haben 1460 Teilnehmer insgesamt 293.300 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt, wie die Stadt mitteilt. Rechne man Stadt und Landkreis zusammen – der Kreis hat in diesem Jahr erstmals eine eigene Stadtradel-Aktion gestartet –, habe man die Marke von 340.000 Kilometer locker übersprungen. Hervorzuheben seien erneut die Schulen: Ein Drittel der Stadtradel-Teilnehmer komme aus den zwölf Schulteams, die 28 Prozent der Gesamtkilometer erbracht haben, so die Stadt. Bei den Unternehmen steuerten zum Beispiel die Firma Wipotec (121 Radelnde, knapp 25.000 Kilometer) und die Sparkasse (71 Radelnde, knapp 15.500 Kilometer) zahlreiche Kilometer bei. 2700 Kilometer trugen zudem die 20 Teilnehmer des Jumelage-Teams mit der französischen Partnerstadt Saint-Quentin zusammen. Für die Aktion im kommenden Jahr wird geprüft, ob eine offizielle „Tandem-Teilnahme“ der beiden Städte möglich ist. Die städtische Radverkehrsbeauftragte Julia Bingeser plant zum Abschluss der diesjährigen Kampagne eine Umfrage unter den aktiven Teilnehmern, kündigt die Verwaltung an. Die Abschlussveranstaltung wird im September im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche stattfinden.