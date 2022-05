Ende Mai startet wieder das Stadtradeln. Die beliebte Aktion läuft am Dienstag, 31. Mai, an. Bereits zwei Wochen vor Beginn haben sich mehr als 350 Teilnehmer in 55 Teams online registriert.

Darunter die „Kottenradler“, die „Landradler Kreis Kaiserslautern“, „TUK – Team unerschreckbarer Kettenquäler“ und „Dooseberch – runner un nuff“. Den städtischen Beigeordneten Peter Kiefer freut das Engagement: „Mit der Aktion Stadtradeln können wir alle gemeinsam zeigen, dass Radfahren in der Stadt Kaiserslautern immer mehr an Bedeutung gewinnt.“ Ziel sei es, das Ergebnis vom letzten Jahr noch steigern. Alle Infos zur Aktion sind auf der Internetseite www.stadtradeln.de/kaiserslautern zu finden. Dort können Interessierte sich die Teams anschauen, ihnen beitreten oder neue Gruppen gründen. Im Vorjahr wurde beim Kaiserslauterer Stadtradeln erstmals die Marke von 1000 Teilnehmern geknackt. Beim Stadtradeln gehe es um einen Wettbewerb unter den teilnehmenden Radfahrern. Welche Gruppe oder welche Einzelradler sammeln die meisten Kilometer auf dem Velo während der drei Wochen oder legen die meisten Wege mit dem Fahrrad zurück? Unter allen Teilnehmenden verlost die Stadt Preise rund ums Fahrrad.