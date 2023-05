Seit März 2022 nennt Ursula Düll ein E-Bike ihr Eigen. Mehr als 3000 Kilometer hat die Richterin am Amtsgericht Kaiserslautern und CDU-Stadträtin damit bereits zurückgelegt. Mittlerweile ist ihr Rad zu einem stets präsenten Begleiter ihres Alltags geworden.

„Ich fahre so gut wie immer mit dem Fahrrad zur Arbeit“, erzählt Düll. Damit verbunden ist ein klares Ziel: „Wenn man als Stadträtin entscheiden will, ist es wichtig, selbst Erfahrungen zu sammeln.“ So hätte das vermehrte Radfahren bereits zahlreiche positive Aspekte zum Vorschein gebracht. „Mit dem Fahrrad kommt man an vielen Stellen im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln wie dem Auto in Kaiserslautern deutlich schneller ans Ziel.“ Besonders im dichten Verkehr der Stadt sei ihr das Rad oftmals eine willkommene Erleichterung: „Im Innenstadtbereich ist das Fahrrad für mich sehr attraktiv, da ich keinen Parkplatz mehr suchen muss.“

Doch dass das Rad nicht für jeden eine Alternative ist, dessen ist sich Düll bewusst. „Das Fahrrad kann eine gute Ergänzung im Verkehrsmix sein.“ Ziel müsse es jedoch sein, die Bedürfnisse der verschiedenen Verkehrsteilnehmer zu respektieren. „Je mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, desto mehr Platz existiert auf den Straßen für diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind“, sagt Düll.

Düll: „Unsere Radwege sind stark ausbaufähig“

Die während des Stadtradelns gewonnenen Erkenntnisse möchte sie nutzen, um die Stadt für Fahrradfahrer attraktiver zu gestalten. Düll, die im Dunkeltälchen wohnt, sieht mit Blick auf die Infrastruktur derweil noch erheblichen Verbesserungsbedarf: „Unsere Radwege sind stark ausbaufähig.“ Insbesondere die schmalen Fahrradstreifen am Fahrbahnrand bereiten ihr oft Sorgen. „Die Autofahrer verstehen häufig den Sinn der Schutzstreifen nicht“, berichtet Düll. Um die Situation zumindest in Teilen zu entschärfen, fordert sie eine Anpassung der Ampelanlagen: „Man könnte sich Gedanken machen, Fahrradfahrer nicht mit den Autofahrern zur gleichen Zeit warten zu lassen.“

Gleichzeitig fordert sie, Verständnis denjenigen gegenüberzubringen, für die das Fahrrad keine optimale Alternative zur Fortbewegung darstellt: „Es gibt Situationen, da geht es nicht mit dem Fahrrad.“ Einen Zwang zum Umstieg auf das Fahrrad erachtet Ursula Düll als wenig zielführend: „Damit werden wir die Problematik nicht lösen.“nlk