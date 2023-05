Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ stützt sich auf ein Schriftstück des Römerkaisers Konstantin, in dem eine israelitische Gemeinde in Köln angesprochen wird. Im vergangenen Sommer wurde der mittelalterliche Verbund der „SCHum-Städte“ Speyer, Worms und Mainz in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen. Eine Ausstellung im Lauterer Stadtmuseum erinnert an die Geschichte des Judentums, lässt die west- und nordpfälzische Tradition aber fast unerwähnt.

Immerhin: Wer den Wadgasserhof des Theodor-Zink-Museums betritt, blickt zunächst auf ein Modell der prachtvollen Lauterer Synagoge, die ab 1883 nach Plänen