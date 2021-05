Lockerungen! Öffnungen! Das Rufen in dieser pandemischen Zeit wird zur Aussicht. Gleich einem Lichtstreif am Firmament. Denn ab nächster Woche könnte gelockert und geöffnet werden, womit auch Kulturstätten gemeint sind. Da lohnt sich das Stöbern im Begleitprogramm zur „wadi“-Ausstellung im Stadtmuseum.

Kaum, dass die inoffizielle Eröffnung mit den Teilnehmern der Künstlerwerkgemeinschaft (KWG) und einigen ihrer Gastausstellern vorbei war, mehrten sich Bedingungen für Besucher öffnen zu können. Rückblickend heißt das, jene vorfreudige Stimmung rechts und links der Steinstraße, bewahrheitet sich mit einem konkreten Grund: Der ausgebliebene Dialog mit dem heiß ersehnten Publikum hatte sich nur ein bisschen verzögert und alles war zurecht bestens für potenzielles Publikum vorbereitet worden.

Neben einer unsagbar kreativen, vielfältigen und inhaltsreichen Ausstellung mitten im musealen Terrain des Gebäudekomplexes, lädt das Begleitprogramm mit einer gleichfalls originären Gestaltung zur Reihe „Schöne Sonntage“ ein. In den Kulissen der ständigen Sammlung oder unter freiem Himmel in den Höfen des Theodor-Zink-Museums und des Wadgasserhofs werden vor allem KWGler auftreten.

Petersilie als Vorbild, Alpenveilchen als Agent

Etwa mit einer Uraufführung Ende Juni unter der Regie von Schauspielerin Hannelore Bähr. „Ungefähr Norden“ heißt das Manuskript von Schauspielerin Barbara Seeliger, in dem es um Flucht und Überleben geht. Die Rollen dieses Zweipersonenstückes übernimmt sie selbst mit Kollege Stefan Kiefer.

Anfang Juli liest Bähr aus dem druckfrischen Roman „Voll fiese Flora“ der renommierten Krimiautorin Monika Geier, in dem es etwa um Petersilie, Königin des Abstandhaltens, geht. Sie kann uns in Pandemiezeiten als Vorbild dienen. Oder um Rhododendron, der die älteste Droge enthält. Oder um Alpenveilchen, das kein Veilchen, sondern ein Geheimagent ist.

Fernweh, Reiselust und kraftvoller Ausdruck

Zur Finissage am 18. Juli geht es um die älteste Sehnsucht der Menschen: ums Reisen. Und zwar unter dem denkbar schönsten Titel „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“. Bähr und Michael Geib greifen damit auch das Corona-Thema Entbehrung auf, lesen, singen und spielen sich komisch, kritisch, boshaft, liebevoll und informativ durch jedwede Reiselust hindurch.

An einem weiteren Sonntag gewährt die Lauterer Autorin Eva Paula Pick Einblick in ihr aktuelles Romanmanuskript „Das Risotto und die Nonne“. Da kann es dann schon mal ziemlich frech hergehen, oder anders ausgedrückt: gewohnt ausdrucksstark.

Musik vom Tonband, Michael Geib als „Eisenmann“

Bestens im musikalischen Metier bewandert, begleiten Shakti und Mathias Paqué regelmäßig vom Band jene Reihe der „Schönen Sonntage“ mit Eigenproduktionen. Unter dem Duo-Namen „Mon mari et moi“ weit über Landesgrenzen bekannt, „featuren“ die Beiden Museumsmitarbeiter Hermann Dusch. Denn was sie unter der Woche texten, reimen, proben und feilen, nimmt er als „Lied der Woche“ mit einem museumsreif-analogen Tonbandgerät in der Scheune des Theodor-Zink-Museums auf.

Zum weiteren Glanzstück des Rahmenprogramms könnte der „Eisenmann“, alias Michael Geib, werden. Der gebürtige Saarländer stöberte in Geschichte und Geschichten rund um das Eisen. Von Montan-Union bis Eisenmangel – in der Gienanth-Ecke des Stadtmuseums entführt der diplomierte Geologe seine Besucher in die Welt des Materials Eisen, dessen Existenz uns tagtäglich begleitet, ohne, dass wir daran dächten. Macht ja nichts. Hauptsache ist, dass wir an die wadi-Ausstellung und diese herausragenden wadi-Beiträge im Stadtmuseum denken.

INFO

Die Ausstellung „wadi“ mit Arbeiten von Mitgliedern und Gästen der KWG dauert bis zum 18. Juli. Sobald die Corona-Regeln ein Öffnen erlauben, bleibt es bei den gewohnten Museumszeiten. Daten und Uhrzeiten für das Begleitprogramm sind im Internet unter „www.wadiwadi.de zu finden.