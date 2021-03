Das Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum) öffnet ab Mittwoch, 10. März, wieder seine Pforten für das Publikum. Zu sehen ist eine Sonderausstellung mit den Werken der Künstlerin DUZA. Daneben ist ein Besuch der Dauerausstellung nach verpflichtender Voranmeldung möglich. Im Museum gelten die bekannten Hygienebestimmungen wie Masken- und Abstandspflicht.

Spürbare Erleichterung bei Kulturamtsleiter Dammann, in dessen Zuständigkeit das Stadtmuseum liegt: „Wir freuen uns alle, konnten es kaum erwarten, auch weil bei uns ja eine neue Ausstellung zu sehen ist“, so Dammann. Neben dem Stadtmuseum machten auch die Pfalzbibliothek wieder auf und voraussichtlich auch die Stadtbibliothek. Man habe auf die entsprechende Landesverordnung, die am Freitag, 5. März, veröffentlicht worden war, prompt reagieren können, da man sich kontinuierlich vorbereitet habe. „Nun hoffen wir, dass auch jemand kommt“, fügt Dammann auch im Hinblick auf die notwendige Voranmeldung an.

Zwar sei es ein durchaus wichtiger Schritt auf dem Weg der Öffnung, doch „das ist nur ein Anfang. Zufrieden bin ich erst, wenn auch Fruchthalle und Kammgarn wieder öffnen dürfen“. Es sei schwer zu verstehen, warum diese Häuser mit ihren ausgefeilten Hygienekonzepten und ihrer durch Studien nachgewiesenen Sicherheit fürs Publikum noch dicht bleiben müssten, so Dammann. Bis 22. März müsse die Fruchthalle auf Grund der Inzidenzwert-Regelungen noch geschlossen bleiben.

Neue Ausstellung zum Thema Frau

Die neue Sonderausstellung „Show a little more, show a little less“ zeigt Arbeiten von DUZA alias Claudia Gross. Sie drehen sich stets um das Thema Frau, ihre Silhouette, ihre Körperhaltung, ihre Gestik und die gängigen Schönheitsideale.

Für die Umsetzung dieser Rhetorik des Weiblichen verwendet sie vornehmlich Schnitt- und Reißtechniken oder überträgt Papierschnitt und Collage auf textile Materialien. So gibt es unsichtbare, rein durch ihre Silhouette definierte Frauen (Collage) oder solche mit erst zerstörter und dann neu zusammengesetzter Form. Neben den zweidimensionalen Werken ist in der Ausstellung auch die Installation „Tischlein deck Dich“ mit Porzellanmalerei aufgebaut.

Info