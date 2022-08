In der Burgstraße, an der Bushaltestelle bei der Kaiserpfalz, wird einige Tage lang gebaut. Dies teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Deshalb waren am Dienstag Richtung Mall zwei Fahrstreifen gesperrt worden, das Abbiegen nach links in die Schneiderstraße war nicht möglich. Die Stadtwerke Kaiserslautern legen eine Querung der Stromversorgung, wie Pressesprecher Matthias Thomas mitteilte, in Vorbereitung der Bauarbeiten zur Neuen Stadtmitte. Die Arbeiten seien bewusst in die Ferien gelegt worden und dauern laut Stadt nur wenige Tage.

Unabhängig davon wurde laut Thomas an der Stadtplatane eine „routinemäßige Überprüfung durch einen Baumgutachter“ vorgenommen. Deswegen war die Platane weiträumig mit einem Flatterband abgesperrt, so dass der Hubsteiger in den Baum hochfahren konnte.