Ganz im Zeichen der Stadtmeisterschaft stand in der vergangenen Woche die Barbarossahalle. Rund 1700 Zuschauer besuchten das traditionsreiche Kaiserslauterer Fußballfest und sahen an den drei Turniertagen 36 Spiele. Höhepunkt war am Samstag das Finale, das der SV Morlautern gegen die TSG Kaiserslautern gewann. Als Sieger durfte sich auch der SC Siegelbach als Ausrichter des Turniers fühlen.

Dass die 43. Auflage der Stadtmeisterschaft, die ihre Premiere 1980 erlebte und der jedes Jahr die Lauterer Fußballfans entgegenfiebern, so gut über die Bühne ging, daran hatte der SC Siegelbach (SCS) großen Anteil. Der Verein tat alles, um den Zuschauern und den 15 Lauterer Fußballteams ein schönes Turnier zu bieten. Dafür sorgten vor allem die „100 Helfer“, die an den drei Tagen im Einsatz waren. „Vom Junior bis zum Senior, alle haben sich engagiert“, sah Roland Druck darin ein Zeichen für das „gute Vereinsleben“. Seit 2020 bekleidet der 54-Jährige das Amt des zweiten Vorsitzenden beim SCS, der rund 800 Mitglieder zählt. Dass der Verein diesmal die Rolle des Ausrichters übernahm, war kein Zufall. Ist doch das Jahr 2024 ein ganz besonderes für den SCS, der im Sommer sein 130-jähriges Bestehen feiert. Die Stadtmeisterschaft bildete gewissermaßen den Auftakt für dieses Jubiläumsjahr.

Stadtmeisterschaft gut für die Vereinskasse des SCS

Natürlich war das Helferteam des SCS stark gefordert. Auch Fußball Schauen macht hungrig und durstig. So war am Essens- und Getränkestand eine Menge los. Der Renner seien „die Schnitzelbrötchen“ gewesen, erzählte Bianca Druck, die Ehefrau des zweiten Vorsitzenden, die wie viele andere Helfer und Helferinnen an allen drei Tagen im Einsatz war. Für den SCS hat sich die mit der Ausrichtung der Stadtmeisterschaft verbundene Arbeit finanziell gelohnt. Der Umsatz sei gut gewesen und habe die Vereinskasse gefüllt, zeigte sich Roland Druck mit der Bilanz zufrieden. Ein Wermutstropfen war der zweite Turniertag, der Donnerstag, an dem nur 350 Zuschauer in die Barbarossahalle kamen, obwohl da die beiden Oberligisten, der 1. FC Kaiserslautern II und der SV Morlautern, ihre Gruppenspiele absolvierten. Zum Turnierauftakt am Mittwoch waren es 550 gewesen, und am Samstag sahen 800 Besucher die Zwischenrunden- und Halbfinalspiele und die mit Spannung erwartete Finalpartie.

Favorit 1. FCK II scheidet überraschend früh aus

Roland Druck, der selbst ein guter Fußballer war, verfolgte die Spiele des SC Siegelbach. Die Mannschaft des Turnierausrichters startete mit zwei Siegen in den Wettbewerb, verpasste dann aber als Tabellendritte der Gruppe A den Einzug in die Zwischenrunde. In Erinnerung dürfte diese Stadtmeisterschaft bleiben, weil für den Topfavoriten, den 1. FCK II, schon im Halbfinale Schluss war. Der Rekordmeister und Titelverteidiger musste sich im Neunmeterschießen der TSG Kaiserslautern geschlagen geben. Im Endspiel gelang den Buchenlochern keine Überraschung mehr. Mit 1:6 unterlagen sie dem SV Morlautern, der damit zum zweiten Mal die Stadtmeisterschaft gewann. Wie schon bei der Eröffnung, so war auch bei der Siegerehrung die Oberbürgermeisterin Beate Kimmel zugegen. In ihrer Rede hob sie die Bedeutung dieser Meisterschaft hervor und sagte, dass alle Mannschaften gezeigt hätten, „dass sie Lust auf dieses Turnier haben“.

Unter den Zuschauern war auch Heinrich Graf, der viele Jahre als Vorsitzender an der Spitze des SCS stand und Ehrenmitglied des Vereins ist. Er hatte gleich zweimal Grund zur Freude. Zum einen, weil sich der SCS als Ausrichter so gut in Szene setzte, und zum anderen, weil sein Sohn Daniel als Trainer des SV Morlautern mit seinem Team den begehrten Titel gewann.