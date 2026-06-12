16 Grundschulen gibt es in Kaiserslautern, vier von ihnen haben am Donnerstag eine zehnköpfige Staffel bei den Stadtmeisterschaften im Decathlon an den Start geschickt.

Bei der „Grundschul-Olympiade“ haben sich die Teams in zehn leichtathletischen Disziplinen im Mannschaftswettkampf mit großer Leidenschaft und Hingabe gemessen. Wie zur Premiere vor einem Jahr gewann die Grundschule Pfaffenwoog ( Erfenbach) diesen Wettstreit. Bürgermeister Manfred Schulz überreichte den Kids den Siegerpokal. Medaillen von den Stadtwerken gab es für die Pestalozzischule, die Luitpoldschule und die Theodor-Heuss-Schule.

Auf der Anlage des Schulzentrums Süd mussten die 40 Kinder – jedes Team bestand aus fünf Jungen und fünf Mädchen – sämtliche zehn Disziplinen absolvieren. Im Vergleich zum klassischen Zehnkampf in der Leichtathletik wurden diese jedoch „kindgerecht abgewandelt“, wie Organisator Sven Weilemann, Fachberater für den Grundschulsport Kaiserslautern, erklärt. Weitsprung, Sprint, Hochsprung, Hindernislauf, Weitwurf und Kugelstoßen wurden spielerisch angepasst, zusätzlich mussten gemeinsam kooperative Aufgaben gelöst werden.

Wieso die Resonanz der städtischen Grundschulen so kläglich ausgefallen ist, konnte sich auch Weilemann nicht erklären. Das Format biete alles, was Grundschulkindern Spaß und Freude vermittelt. Für die 40 gestarteten Kinder war es bei optimalen Wetterbedingungen ein überaus gelungener Wettkampf, unabhängig von der Platzierung. „Alle waren begeistert von der Grundschul-Olympiade und wollen diesen Wettkampf im kommenden Jahr unbedingt wieder machen“, sagt Sven Weilemann.