Seit Montagabend fliegen die Bälle beim TC Caesarpark für die Tennis-Stadtmeisterschaft in Kaiserslautern. Gleich beim Start war jede Menge Betrieb auf der Anlage des diesjährigen Ausrichters des SWK-Cups.

54 Anmeldungen gab es in diesem Jahr. „Wir hätten uns ein paar mehr erhofft“, gesteht Sportwart Sebastian Zobel auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Bei der letzten Auflage waren es 70. Er versteht aber auch, dass viele Spieler in Anbetracht der Coronalage noch zurückhaltend sind. Zobel hatte trotzdem jede Menge zu tun. „Die Kunst ist es, alles koordiniert zu bekommen“, sagt er und meint damit unter anderem die Einteilung der Plätze und Zeitfenster. Schließlich seien die meisten der Spieler berufstätig und könnten erst am Abend angreifen. „Aber wir kriegen das ganz gut hin.“

Wie in den vergangenen Ausgaben hätten die Vereine aus der Stadt wieder angeboten, ihre Anlagen mitzunutzen. „Bis auf zwei Spiele, die in Erfenbach sind, kriegen wir alles beim TC Caesarpark unter“, berichtet der Sportwart. Am ersten Abend war das Teilnehmerfeld bunt gemischt und es ging rund auf den neun Sandplätzen des TC. In den unterschiedlichsten Altersklassen wurde gefightet. Mehr als ein Dutzend Spieler kämpfte auf der Anlage um die ersten Punkte.

Finale am Sonntag

Die ganze Woche geht es rund. Die Herrenkonkurrenz steigt am Donnerstag ein. Am Samstag und Sonntag sind die Halbfinal- und Finalspiele geplant. Am Sonntag um 10 Uhr steigt das Damenfinale, um 13.30 startet das Herrenfinale. Und für den TC Caesarpark steht noch ein wichtiger Termin an: Am Samstag feiert er seinen 50. Geburtstag nach, der zwar schon zwei Jahre zurückliegt, aber wegen Corona genauso ausfallen musste wie die Stadtmeisterschaft.