„Vorlesen ist ein wichtiger Baustein in der Sprachentwicklung von Kindern“, weiß Friederike Schmidt. Das ist der Anlass für das Mitglied des Inner Wheel Clubs Kaiserslautern, Kindern in der Kita Kunterbunt wöchentlich vorzulesen – gemeinsam mit Freundinnen. Im Jahr 2010 hat Schmidt als Präsidentin des Clubs das Sozialprojekt aus der Taufe gehoben.

„Es sind alle unsere Kinder, die nächste Generation, für die wir uns einbringen wollen.“ Wenn sich die Frauen im Wechsel zur Kita im Osten der Stadt aufmachen, sind sie sich bewusst, dass es Kinder einer „bunten Elternschaft“ sind – Kinder aus Migrantenfamilien und aus sozial schwachen Milieus, die zu Hause nicht vorgelesen bekommen. Aus jungen Familien sei ihr bekannt, dass Eltern oftmals sehr in ihren Beruf eingebunden sind und ihnen die Zeit zum Vorlesen fehle.

Antenne für Gestik und Mimik

Zwar verstünden die vier- bis sechsjährigen Kinder aus Migrantenfamilien die Bedeutung des Wortlauts oft nicht vollständig, jedoch hätten die Kleinen eine Antenne für Gestik und Mimik der Vorleserin. Einfache Geschichten aus dem Alltag sind es, mit denen die Frauen den Kindern eine Freude machen. Die Einrichtung verfüge über kleine Räume, in die man sich mit zwei, drei Kindern zurückziehen kann. Die Bücher, aus denen vorgelesen wird, bleiben anschließend im Ausleihregal der Kita. Auf Wunsch könnten Kinder ihr Lieblingsbuch auch mit nach Hause nehmen und sich die Geschichten von älteren Geschwistern oder ihren Eltern vorlesen lassen.

Schmidt freut sich darüber, dass die Vorleseaktion in der Kita Kunterbunt mittlerweile Bestandteil der Veranstaltungsreihe „Lautern liest“ geworden ist. Das Lesefestival, das von Kultureinrichtungen wie Buchhandlungen, Schulen und Pfalztheater entwickelt wird, begeht in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Es findet vom 11. bis 20 Juni an unterschiedlichen Orten statt. Am Mittwoch, 12. Juni, 10 bis 12 Uhr, heißt es in der Kita Kunterbunt „Lautern liest“. „Überall da, wo sich ein Plätzchen findet, drinnen oder draußen, werden wir in kleinen Gruppen aus Büchern vorlesen und dazu erzählen.“ Was den Kauf von Kinderbüchern angeht, hat sich Schmidt bei Burkhardt Murphy, Inhaber der Buchhandlung „Blaue Blume“ und Mitorganisator des Lesefestivals, kundig gemacht.