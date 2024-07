Sie leuchtet fröhlich grün, verheißt gemütliches Sitzen und ist doch selbst wanderfreudig: In Erzhütten-Wiesenthalerhof lädt neuerdings eine grün lackierte Bank an wechselnden Standorten zum Sitzen, aber vor allem zum Plauschen ein.

„Ziel der Grünen Bank ist es, Kontakt zu den Menschen vor Ort zu suchen“, erläutert Klaus Platz, Förster im Unruhestand und Mitglied der zum ersten Mal in den Ortsbeirat Erzhütten-Wiesenthalerhof gewählten Partei Die Grünen, wofür die Bank gedacht ist. Dass die Idee irgendwo zwischen dem Grillen und dem Verspeisen von Wildprodukten geboren wurde, verschweigt er nicht, nennt aber auch den aus seiner Sicht sehr ernsten Hintergrund: die Wahlergebnisse und insbesondere das Wahlverhalten junger Menschen. „Möglicherweise hat Politik in der Vergangenheit nicht richtig zugehört. Wir wollen dies hier in unserer kleinen Hütterer Welt versuchen zu ändern“, sagt Platz. Er sowie seine Kolleginnen und Kollegen suchten die Nähe zu den Menschen, nähmen ihre Sorgen ernst und wollten nach gemeinsamen Lösungen suchen.

Die Bank – von Platz persönlich mit Pinsel und einer dreifachen Farbschicht ins passende Grün gebracht – stehe vor allem fürs Zuhören, wo die Menschen vor Ort der Schuh wirklich drückt.

Damit es sich beim Plaudern und Zuhören auch bequem sitzen lässt, schmiegt sich noch ein Sitzkissenbezug, der auf die Nähnadel von Maike Schaipers zurück geht, auf die nicht ganz alltägliche Bank. „Wir sind stolz wie Bolle“, freut sich Platz über das schmucke Sitzplätzchen, das mal hier, mal da stehen soll.

Den ersten öffentlichen „Auftritt“ hat die Grüne Bank bereits hinter sich. Vergangenen Freitag durfte sie ihre Premiere am Erzhütter Spielplatz unter kühlenden alten Buchen feiern. „Die thematische Bandbreite streifte bei Getränken und Brezeln das aus dem Hang fliesende Wasser im Herrenwiesenthal, das überflüssigerweise in den Kanal geleitet wird, den Autobahnlärm und die Radwegesituation“, fasst das Mitglied des Ortsbeirats den Auftakt der „Zuhör-Bank“ zusammen.

Der Austausch auf der Grünen Bank soll immer wieder an einem Freitag stattfinden. Nächste Rast soll am 2. August, 16 bis 18 Uhr, an der Bushaltestelle Erzhütter Straße/Am Stollen sein.