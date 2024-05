Seit 1990 ist Thomas Knieriemen für die Organisation der Tennis-Pfalzmeisterschaften in Kaiserslautern zuständig. Knieriemen ist so etwas wie der Zeremonienmeister, wenn sich jedes Jahr zu Pfingsten die Pfälzer Tennisfamilie im Jungwald zur Ermittlung ihrer Klassenbesten trifft. Ansage, Siegerehrung, und so weiter: Der waschechte Lauterer sorgt mit seinem Team für einen reibungslosen Ablauf.

„Das Wetter hat uns sehr beschäftigt“

Rente mit 65 ist nicht. Knieriemen lächelt, wenn man ihn auf sein Alter anspricht. „Angedacht war, im November 2024 aufzuhören, jetzt arbeite ich aber noch ein Jahr länger. Die Meisterschaften 2025 mache ich noch definitiv“, sagt der Geschäftsführer des Tennisverbands Pfalz. Mit Widrigkeiten hatte er schon des Öfteren zu kämpfen. Pfingsten 2024 gleich auf mehreren Ebenen. „Das Wetter hat uns dieses Jahr sehr beschäftigt. Der Freitag ist durch den Dauerregen total weggebrochen. Am Samstag waren auch Regenfälle vorausgesagt. Wir mussten aber nur für 30 Minuten unterbrechen.“ Ein weiterer Faktor sei das FCK-Spiel am Sonntag gewesen. Man habe sich im Vorfeld dazu entschieden, den Turniertag ab 14 Uhr zu beenden – nicht zuletzt wegen des zu erwartenden Verkehrschaos und der Parkplatzsituation rund um den Jungwald. „Viele waren froh, einige Nichtfußballinteressierte hätten gerne gespielt“, beschreibt Knieriemen den Interessenskonflikt. Die Zuschauerresonanz sei am Samstag gut gewesen. Am Sonntag habe man das FCK-Spiel schon gemerkt. Gerade rechtzeitig wurden die Renovierungsarbeiten im Clubhaus, das von einem neuen Pächter bewirtet wird, fertig. „Wir haben noch die ganze Woche gearbeitet, es hat gerade noch hingehauen“, erzählt Knieriemen.

Von Tag zu Tag besser

Das Wetter wurde über Pfingsten von Tag zu Tag besser – ebenso Knieriemens Laune. Am Pfingstmontag – dem Finaltag – war endlich perfektes Tenniswetter. Ein großes Lob bekamen Knieriemen und sein Team vom Vater der neuen Pfalzmeisterin Aiva Schmitz. Er komme mit seinen Töchtern bei vielen Turnieren weltweit herum, aber das Turnier in Kaiserslautern sei eines der Schönsten was Ablauf, Ambiente und Organisation betrifft.

„Am Ende hat trotz der widrigen Bedingungen dieses Jahr alles geklappt. Ich bin mit dem Turnierverlauf zufrieden“, lautet das Fazit von Thomas Knieriemen nach der 92. Auflage der Tennis-Pfalzmeisterschaften.