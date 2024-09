„Das Thema Barrierefreiheit geht uns alle etwas an“, sagt Steffen Griebe. Daher will er die gesamte Gesellschaft erreichen, wenn er über die Schwierigkeiten von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen aufklärt. Der 48-Jährige ist seit Anfang 2021 kommunaler Beauftragter für die Belange von Behinderten in Kaiserslautern. Bereits vor zehn Jahren schrieb Griebe mit am Kommunalen Aktionsplan Inklusion, der 2017 herausgegeben wurde. Diesen Sommer folgte der Aktionsplan 2.0, an dem er erneut beteiligt war.

„Das Navi wählt die Route aus“

Auch im Zuge der Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September bleibt Griebes Engagement ungebrochen: Als Ansprechpartner fungiert er bei der Veranstaltung „Kompass – KLNavi lotst dich ans Ziel“, die am 17. September ab 16.30 Uhr stattfindet. Dabei soll das von der KL.digital GmbH entwickelte „KLNavi“ vorgestellt und getestet werden. Es handelt sich um eine webbasierte Anwendung, die mobilitätseingeschränkten Menschen innerhalb der Stadt Empfehlungen für die zu bewältigende Strecke gibt. Dabei könne jeder Benutzer – egal ob Rollstuhlfahrer oder sehbehindert – seine Kriterien für die Strecke angeben. „Das Navi wählt dann die Route aus, die den Anforderungen entspricht“, sagt Griebe.

Der Plan für den Aktionstag: Eine halbe Stunde lang sollen die Teilnehmer ihre eigenen Erfahrungen mit dem Navi machen, danach trifft man sich zu einem kurzen Austausch am Fackelbrunnen. Auch nicht betroffene Bürger sind eingeladen. Interessierte können sich bis zum 13. September unter steffen.griebe@kaiserslautern.de mit dem Betreff „Kompass“ anmelden.

Neben der Vorstellung des „KLNavi“ geht es Griebe auch darum, durch die Veranstaltung auf Barrieren in der Stadt aufmerksam zu machen. „Es sind oft die kleinen Sachen“, erklärt der 48-Jährige. So seien auch Mülltonnen oder E-Roller, die auf dem Bürgersteig stehen, Hindernisse. Rollstuhlfahrern bleibe im Gegensatz zu Fußgängern dann oft nichts anderes übrig, als die Straße zu kreuzen. Auch außerplanmäßige Beschilderung wie Baustellenschilder oder Kundenstopper vor Läden „können eine Barriere sein“.