Sie sei beim Stadtradeln nicht bewusst mehr Fahrrad gefahren als sonst in ihrem Alltag und habe sich auch kein bestimmtes Kilometerziel gesetzt, schickt Petra Neumahr beim Gespräch zum Verlauf ihrer eineinhalb Wochen ohne Auto voraus. Als „Radelstar“ steht sie für die Stadtradel-Aktion. Als jemand, der die Bewegung liebt und auch gerne in der frischen Luft unterwegs ist, wolle sie vermitteln, wie attraktiv Fahrradfahren für den persönlichen Bereich ist. „Man braucht kein Fitness-Studio und spart dazu noch Zeit und Geld.“

Wanderausflug wird zu Herausforderung

Rund 230 Kilometer hat Petra Neumahr bisher erradelt – darunter sind drei kleinere Touren aus dem Stadtradel-Angebot der teilnehmenden Vereinen. Auf den Wegen zum Einkaufen, zu Arztterminen und zu ihrem Stadtatelier in der Mall läpperten sich die Kilometer ebenfalls zusammen. In ihrem Blog für Stadtradel-Stars, der unter „Kaiserslautern-Stadtradeln“ im Internet zu finden ist, schildert sie auch Details zu ihrer ersten Herausforderung. So setzte ein schon vor längerer Zeit vereinbarter Wanderausflug mit ihrem Frauen-Stammtisch einiges an Organisation voraus.

Losgehen sollte es nämlich in Schweisweiler. Da stellte sich die Frage: Wie dort ankommen, ohne schon fürs Anfahrtsradeln die Kräfte zu verbrauchen? Das musste geplant werden. Das schwere E-Bike wurde vorsorglich gegen ein leichteres der Freundin getauscht. Mit der Bahn fuhr Neumahr nach Winnweiler, was auch wegen Hindernissen im Bahnhof, einem überfüllten Fahrradabteil und kleinen Verspätungen nicht unbedingt einfach gewesen sei. Später ging es – „nach einem schönen Nachmittag“ – genauso abenteuerlich nach Hause.

Für eine gerechte Straßenaufteilung

Neumahr lässt sich auch an nassen Tagen nie vom Radfahren abschrecken. Zum Schutz gegen die Nässe genügt ihr eine normale Regenjacke. In dem neu gegründeten Verein „KlimaLautern“, dessen Mitglied sie jetzt ist, hat sie engagierte, kompetente und sympathische Mitstreiter gefunden, die sich unter anderem für eine gerechte Straßenaufteilung für Auto-, Rad- und Fußwege engagierten. Sie setze sich gerne für den Klimaschutz und für Forderungen für den Radverkehr ein, unterstreicht sie. Damit tue sie etwas Gutes für ihre Heimatstadt. Denn: „Je weniger Autos in der Stadt desto attraktiver und lebenswerter sind die Innenstädte.“

„Radelstar“ Petra Neumahr ist sich bewusst, dass sie es als Bewohnerin der Innenstadt um einiges einfacher hat, ihre Wege mit dem Fahrrad zu erledigen, als Leute von außerhalb. Auch mag sie Abenteuer. Bewusst ist ihr im Rückblick auf ihren Ausflug mit dem Stammtisch auch, dass es nicht für alle Leute einfach sein kann, pünktlich ankommen zu müssen. Was, wenn jemand auf einen Rollstuhl angewiesen oder mit beladenem Kinderwagen unterwegs ist, beziehungsweise wegen kaputter Aufzüge gar nicht erst den Bahnsteig erreicht? Auch hier habe die Bahn noch einiges zu tun, zumal der Anteil der Radfahrenden in den Zügen erfreulicherweise extrem zugenommen habe, sodass die bereitgehaltenen Platzkapazitäten schon lange nicht mehr bedarfsgerecht seien.