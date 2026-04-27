Miriam Rüth hat ein herausragendes Abitur hingelegt. Erstmal ist sie zu ihrem Bruder nach Spanien gereist. Welche Pläne die 19-Jährige hat.

Wenige Wochen nach der Abifeier hat Miriam Rüth die Möglichkeit genutzt, am Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) Einblick in ihre korrigierten Abschlussaufgaben zu nehmen. Die 19-Jährige, die mit 862 von 900 Punkten ein glänzendes Ergebnis eingefahren hat, zeigte sich mit der Korrektur zufrieden. Entsprechend entspannt gibt sie sich und hat erstmal ihren Bruder in Madrid besucht. „Er studiert Jura und absolviert dort ein Auslandssemester.“

Die Landessprache ist Rüth nicht fremd, hatte sie doch Spanisch als Leistungskurs. Ein Schüleraustausch in der zehnten Klasse sowie eine Reise mit dem Kammerchor des ASG im Frühjahr nach Granada boten ihr Gelegenheit, „Espagnol“ vor Ort zu sprechen. „Spanisch ist eine sehr schöne Sprache“, findet sie.

Abigag: Aus Gymnasium ein Hospital gemacht

Die Jahre am ASG waren für Rüth eine gute Zeit. Mit ihren Leistungsfächern Latein, Spanisch und Biologie fand sie sich im altsprachlichen Zweig des Gymnasiums gut aufgehoben. Im Chor und im Kammerchor der Schule hat sie sich eingebracht. Albert Schweitzer, der Namenspatron, sei Programm gewesen. Für die Abiturienten Anlass, seine Profession in den Abistreich aufzunehmen und die Schule kurzerhand in eine Art Hospital zu verwandeln. Als langjährige Chefredakteurin der Schülerzeitung und zuletzt der Abizeitung hatte Miriam Anteil an der Außendarstellung des ASG.

Langweilig wird es der 19-Jährigen nicht. Anfang Mai wird sie am Medizinertest in Neustadt teilnehmen. „Ich wusste nicht, wie mein Abi ausfällt“, erläutert sie. Humanmedizin zu studieren, sei ihr Traum: „Um Menschen zu helfen, für andere da zu sein.“ Sie kann sich eine eigene Praxis für Neurologie vorstellen. Um den Hochschulalltag kennenzulernen, hat sie sich an der Technischen Universität Kaiserslautern für das Orientierungsstudium „RPTUzero“ eingeschrieben. „Sicher eine gute Entscheidungshilfe für meine Studienwahl.“ Neben einem Ferienjob zur Aushilfe in einem Notariat und Spaziergängen mit ihrem „Goldendoodle“, einer Kreuzung aus Golden Retriever und Pudel, freut sich Miriam auf eine Reise mit Freunden nach Spanien und in die Niederlande.