Die bunten Treppenstufen am Betzenberg gehören mittlerweile zu jedem Heimspiel. Angemalt werden sie von einer Gruppe, die sich selbst die Kreideteufel KL nennt. Ins Leben gerufen wurde sie von Jennifer Höning. Als Bewegungsmanagerin für die Stadt Kaiserslautern zählt es zu ihren Aufgaben, sich kostenlose Bewegungsangebote auszudenken und zu ermöglichen. Doch als die Corona-Pandemie Deutschland erreichte, wurde genau das schwer. Hauptberuflich ist Höning Physiotherapeutin und weiß daher: Für viele Übungen in der Physiotherapie brauchen die Patienten eine Treppe. Wie wäre es da nicht gleich mit den 206 Stufen hoch zum Betzenberg? Mit Kreide verzieren Höning und eine kleine Gruppe engagierter Menschen seit drei Jahren bei jedem Heimspiel die Treppe.

Die Aktion hat sich herumgesprochen

Anfangs war der FCK gar kein Thema in der Gruppe, doch das änderte sich bald. Das Anmalen der Treppenstufen ist nicht nur eine Motivation für die Teilnehmer. „Besonders Kinder merken gar nicht, wie viel sie sich dabei eigentlich bewegen“, erzählt Höning. Bei ihren Treffen kommen nicht nur Menschen zusammen, um zu malen oder ihre Übungen zu machen, auch so manchen Läufer verschlägt es vor dem Betzespiel dorthin, um sich warm zu laufen. „Das Verrückteste, was ich mal erlebt habe, waren Leute, die nur zum Malen gekommen sind. Danach sind sie wieder nach Hause gefahren“, erinnert sich Höning und lacht. Die Leute hatten damals durch die Sozialen Medien von der Aktion erfahren. Auch bei Regen lassen sich die Kreideteufel nicht davon abhalten, die Treppe zu bemalen. Höning hat die Treppe sogar einmal – an einem regnerischen Tag – einfach am nächsten Morgen bemalt, erzählt sie. Die Aktion hat sich mittlerweile herumgesprochen. Vor den Spielen des FCK tauchen – neben einem festen Kern aus sieben bis acht Kreideteufeln – immer wieder neue Gesichter auf, um mitzumalen. Meistens sind es Eltern mit Kindern, sodass es immer zu einem „bunten Miteinander“ kommt.

Die Spiele des 1. FCK sind zum „festen Anker“ der Kreideteufel geworden, erzählt Höning. Besonders schön findet sie es, wie diese Aktion Menschen immer wieder motiviert mitzumachen und auch diejenigen erreicht, die zum Spiel die Treppe hochsteigen. Da seien die 206 Stufen nur noch halb so schlimm. Auch wenn der FCK nicht spielt, soll auf die Aktion nicht verzichtet werden. Die Gruppe war beispielsweise auch schon im Schulzentrum Süd unterwegs. Der Idee, bei einem Auswärtsspiel mal mitzufahren, sodass die Kreideteufel den Weg zu einem anderen Stadion bemalen können, ist Höning ganz und gar nicht abgeneigt.