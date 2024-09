Auf diesen Moment hat Julian Rothhaar (15) seit Langem gewartet. Zum Abschluss der Restaurierung der Marienkirche beabsichtigt er, die Kirche mit einem Glockenkonzert zu beschallen. „Ich möchte den Lautrern zeigen, wie schön die Glocken der Marienkirche klingen.“ Für das Konzert hat er sich den kommenden Sonntag ausgewählt. Nach dem Gottesdienst um 11 Uhr wird er zusammen mit seinem Freund Noel Keller alle sechs Glocken einzeln, in Kombination und in einem Vollgeläut erklingen lassen. Eine verrückte Idee? Dazu muss man wissen, dass Julian in Sachen Glocken kein Unbekannter ist.

Bereits als kleiner Junge hat ihn das Geläut von Glocken fasziniert. „Mit der Zeit konnte ich alle Glocken an meinem Wohnort in Schwedelbach und der Nachbargemeinde Rodenbach unterscheiden.“ Seitdem hat Rothhaar, der in Ramstein-Miesenbach die zehnte Klasse des Reichswald-Gymnasiums besucht, eine Leidenschaft für Glocken entwickelt. So hat er unter dem Titel „Glocken der Pfalz“ neulich eine Publikation über die Glocken der Kirchen seiner Heimatpfarrei Mariä Himmelfahrt herausgegeben. Der Kontakt zur Marienkirche lief über Stefan Schlipf, Organist an der Marienkirche und Lehrer an seiner Schule. „Pfarrer Martin Olf begrüßte mein Vorhaben.“

Unterschiedliche Glocken, unterschiedliche Töne

Zur Vorbereitung des Glockenkonzerts hat sich Julian Rothhaar mit Noel Keller in der Glockenstube des 100 Meter hohen Kirchturms umgeschaut und dabei eine „ungewöhnliche Aufhängung“ der Glocken festgestellt. Er hat sich die musikalischen Daten zum Geläut der sechs Glocken notiert und sich mit ihrem Schaltsystem vertraut gemacht. Die beiden Jungs werden das Glockenkonzert in Ton und Bild aufnehmen. Der Beitrag soll an Heiligabend auf Julians Youtube-Kanal „Josef Glocke“ erscheinen.

Die Glocken von St. Maria stammen aus dem Jahr 1952. Die 3597 Kilogramm (kg) schwere (Christus-Emblem) erklingt in B, den Ton Des liefert die 2011 kg wiegende Glocke (Hl. Karolina), Es kommt von der 1336 kg schweren Glocke (Päpstliches Wappen), F liefert das 932-Kilogramm-Exemplar (Bischöfliches Wappen), As erschallt von der 517-Kilogramm-Glocke (Wappen von Kaiserslautern) und den Ton B liefert die 339-Kilogramm-Glocke (Emblem Mariä Himmelfahrt). „Eintauchen in den Glockenklang und sich vom Geläut der Glocken faszinieren lassen“, wünschen Julian und Noel den Lautrern. „Auch wenn es Glockenhasser gibt, hat es viele Glockenliebhaber“, sagt Julian und freut sich auf das außergewöhnliche Konzert vom Kirchturm der Marienkirche.