Die Blüten der Tokyo-Kirschen am Teehaus und am Rasenrondell im Japanischen Garten sind schon voll da. Auch die rosafarbenen Blüten der prächtigen Magnolie haben sich komplett entfaltet. Darüber freut sich nicht nur Thorsten Barthelmie, der die Geschäftsstelle im Garten leitet. Die Wettergötter, auf deren freundliche Gesinnung der Garten im frühen Frühling immer so inständig hofft, waren dieses Jahr tatsächlich besonders gnädig gewesen.

Diese Vielfalt der Blüten sei selten, einfach herrlich, schwärmt Barthelmie. Angesichts der zahlreichen Anfragen in der Geschäftsstelle, wann es mit der Kirschblüte endlich soweit ist, erwartet er jetzt einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen. Schon die Winteröffnungszeiten seien recht gut angenommen worden.

Vorfreude auf das Gartenjahr

Die Begeisterung für die Zeit der Kirschblüte bringe in der Regel nicht nur Menschen aus der näheren Umgebung oder der Vorderpfalz in den Japanischen Garten in Kaiserslautern, berichtet Barthelmie. Sogar aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Hessen kämen immer wieder Besucher. Vorausgesetzt, dass das Wetter in der nächsten Zeit beständiger sein wird, geht er davon aus, dass die Freude an dieser herrlichen Blüte mindestens mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen anhalten wird.

Das stärke die Vorfreude des Vereins auf das neue Gartenjahr. Zum ersten Mal hatte er wegen der regen Nachfrage das Gelände sogar an bestimmten Tagen im Winter geöffnet.

Eröffnungsfeier am Sonntag

Wenn das Wetter keinen Strich durch die Planungen macht, soll der Garten am Sonntag seine offizielle Eröffnung würdig feiern. Mit dem Konzert der Taiko-Gruppe Tennogawa fällt dann auf dem Rasenrondell das offizielle Startsignal. Bei schlechtem Wetter kann der Auftritt allerdings verschoben werden.

Der Gartenimbiss ist wieder geöffnet und will seine Besucher mit den altbekannten und auch mit neuen – auch japanischen – Speisen begrüßen. Ab sofort ist der Japanische Garten „Am Abendsberg“ wieder von Dienstag bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.