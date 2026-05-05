Anne Degen aus Steinalben hat ein Traumabitur hingelegt. Schon in der Schule hat sie zielstrebig ihr weiteres Leben vorbereitet. Was sie jetzt vorhat.

Die Jahre, in denen Anne Degen (19) von ihrem Heimatdorf Steinalben in der Südwestpfalz das St.-Franziskus-Gymnasium in Kaiserslautern besucht hat, gehören der Vergangenheit an. Das Abitur hat sie mit Bravour bestanden. Ihr Zeugnis mit 854 von 900 Punkten ist das jahrgangsbeste. Nun hat für sie eine neue Zeit begonnen. Zusammen mit zwei Freundinnen bereitet Degen sich auf eine Campingauszeit in Südfrankreich vor. Eigentlich bevorzugt sie einen Urlaub in kühleren Regionen wie Norwegen oder Island. Doch ihre Begleiterinnen mögen es etwas wärmer. Und es kommt ja später noch der Familienurlaub mit einem Surfkurs in Dänemark.

Die Schulzeit hat Degen „großen Spaß“ gemacht. „Ich habe nette Freundinnen gewonnen und engagierte Lehrer kennengelernt. Man kann auch ohne Jungs an der Schule leben. Das ändert sich spätestens an der Uni.“ Die Hochschule will sie in Heidelberg besuchen. Sie möchte Physik studieren. Warum gerade dieses Fach? „Mit Physik lassen sich alltägliche Phänomene erklären. Auch ermöglicht Physik einen neuen Blickwinkel auf die Welt“, verweist Degen auf die Quanten- und Teilchenphysik.

Langeweile wird nicht aufkommen

Mit ihren Leistungsfächern Mathematik, Physik und Englisch hat sie für ihr Studium bereits die Weichen gestellt. Derzeit beschäftigt sie sich mit Mathematik. Überprüfen kann sie ihren Lernerfolg in einem Online-Test. Auch weiß Degen bereits, wo sie später gerne arbeiten möchte. Ihr Ziel ist das CERN, das internationale Kernforschungszentrum bei Genf.

Doch bis dahin wird sie ihr Taschengeld mit Nachhilfeunterricht in Mathematik aufbessern und Anträge für ein Stipendium, beispielsweise bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes, stellen. Langweilig wird es Anne Degen in der kommenden Zeit nicht werden. Mit Freunden zusammen will sie sich zum Drachenfels im Pfälzerwald aufmachen, Burgen anschauen und sich an der Natur erfreuen. „Einfach die Beine baumeln lassen und zu Fantasy-Romanen greifen.“ Die weltpolitische Lage ist für sie unfassbar: „Unglaublich, wozu die Menschen fähig sind.“ Ein Weg in die Politik komme für sie nicht infrage, weil sie nicht wirklich etwas ändern könne.