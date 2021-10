Die Corona-Pandemie habe die Mitgliedsverbände des Stadtjugendrings hart getroffen: Mitglieder- wie Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen seien stark eingebrochen.

In den Berichten der Mitgliedsverbände in der Vollversammlung des Stadtjugendrings Kaiserslautern wurde deutlich, dass alle stark unter den Coronafolgen leiden. Es wurde von sinkenden Mitgliederzahlen, Rückgängen von Teilnehmendenzahlen um bis zu 50 Prozent und von einer händeringenden Suche nach ehrenamtlichen Gruppenleitern berichtet, teilte Jürgen Jäger, Vorsitzender des Stadtjugendrings mit.

In seiner Ansprache hob Jäger drei Themen hervor. So soll eine gemeinsame Aktion aller Mitgliedsverbände auf dem Gelände der Gartenschau organisiert werden – eventuell im Frühjahr. Der Stadtjugendring will außerdem jugendpolitisch weiterhin im Gespräch bleiben und Ansprechpartner sein. Und als Drittes warb Jäger mit den Worten „nur gemeinsam sind wir stark“ für eine stärkere Vernetzung untereinander.

Zuvor wählten 34 Delegierte aus 16 verschiedenen Mitgliedsverbänden einen neuen Vorstand. Wiedergewählt wurden Jäger (Vorsitzender) und Kira Zinßmeister (Stellvertreterin). Als neue Mitglieder im Stadtjugendring wurden der Badmintonverein, der Karnevalclub Rot-Weiß und die TSG 1861 einstimmig aufgenommen.