Die Entscheidung der Stadt, ihren Geburtstag nicht mit einem zentralen Festakt zu feiern, ist goldrichtig. Stattdessen können sich die Lautrer auf ein ganzes Festjahr freuen.

Man kann Kaiserslautern ja so einiges vorwerfen: Die Innenstadt könnte grüner sein – ja; sie könnte bisweilen sauberer sein – auch das lässt sich nicht bestreiten; es gibt zu viele Leerstände in der Fußgängerzone und der Mall – ein Schicksal, das Kaiserslautern mit vielen anderen Städten teilt; es fehlen in der City Sitzmöglichkeiten und Spielgelegenheiten für Kinder – alles korrekt. Aber insbesondere in einem Punkt musste sich Kaiserslautern schon in den vergangenen Jahren nicht verstecken: bei den Veranstaltungen, die das Citymanagement, Vereine, Institutionen und Kulturschaffende Jahr für Jahr auf die Beine stellen. „Alles muss raus!“, das Altstadtfest, die Lange Nacht der Kultur, das Kammgarn Jazzfestival, Lautern blüht auf, Wein im Park, Swinging Lautern, das Open-Air-Kino auf der Gartenschau – die Liste ließe sich ohne Mühe um ein Vielfaches verlängern. Bei aller berechtigten Kritik an der Stadt lässt sich eines nicht leugnen: In Kaiserslautern ist nahezu jedes Wochenende etwas los.

Kultursommereröffnung als Geburtstagsgeschenk

Vor diesem Hintergrund konnte man sich schon fragen, ob es bei der Fülle an Veranstaltungen Sinn hat, das Stadtjubiläum mit vielen kleinen Festen feiern zu wollen, statt einmal richtig zu klotzen und zum großen Festwochenende zu laden – womöglich mit prominenten Acts, die Tausende Besucher in die Barbarossastadt ziehen. Welchen Mehrwert sollte es denn haben, noch weitere Veranstaltungen ins ohnehin schon gut gefüllte Jahresprogramm zu packen? Die ersten „Festwochen“ belehren Zweifler jedoch eines Besseren – wie ich finde. Alexander Heß, der Leiter des Citymanagements, und sein Team haben es verstanden, für den 750. Stadtgeburtstag überregionale Veranstaltungen nach Kaiserslautern zu holen, die das übliche Programm absolut bereichern. Bei den Tagen der Chor- und Orchestermusik durfte die Stadt Gastgeberin für Musiker sein, die teils aus der ganzen Bundesrepublik anreisten und das Veranstaltungsjahr um einen neuen Aspekt ergänzten. Am kommenden Wochenende wird der Kultursommer Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern eröffnet. Die Kaiserslauterer und ihre Gäste dürfen sich auf hochklassige Kunst und Kultur als Geburtstagsgeschenk freuen. Die 1920er Jahre halten Einzug, und alle großen Kulturstätten der Stadt sind mit dabei: die Kammgarn, die Fruchthalle, das Pfalztheater und die Pfalzgalerie.

Und es wird ja nicht das letzte Mal sein, dass sich Kaiserslautern im Jubiläumsjahr als Gastgeberin für Landesfeste präsentieren darf. Der Ehrenamtstag im Sommer wirft bereits seine Schatten voraus.

Touristisches Potenzial unbedingt heben

Dabei müssen es ja gar nicht immer Großveranstaltungen sein, die für Begeisterung sorgen – siehe die kulinarische Weinwanderung zum Humbergturm. Das Konzept ist nicht neu – Genusswanderungen, bei denen die Teilnehmer alle paar Hundert Meter Schlemmen und Trinken können, gibt es in der Vorderpfalz aber auch im Landkreis Kaiserslautern schon länger – und meist sind sie gut besucht. Dass eine solche Wanderung zu Kaiserslauterns schönstem Aussichtspunkt also durchaus begeistern kann, überrascht daher nicht. Nichtzuletzt, weil sie auch noch gut organisiert und umgesetzt war. Wer dabei war, war begeistert und wünscht sich eine Wiederholung. Und die sollte es auch unbedingt geben. Der Erfolg ist indes ein weiterer Fingerzeig, welch’ großes touristisches Potenzial die Stadt bislang weitgehend ungenutzt dahinschlummern lässt: den sie umgebenden Pfälzerwald, der nur darauf wartet, mit einigen, sorgfältig ausgesuchten und gut beschilderten Wander- und auch Mountainbikerouten erschlossen zu werden. Der Gelterswoog, die Burg Hohenecken, der Humbergturm, das Naturfreundehaus Finsterbrunnertal, der herrliche Biergarten am Bremerhof, der Wildpark – lohnende Ziele gibt es viele.

Wünschenswert wäre doch, dass vom 750. Stadtjubiläum etwas bleibt. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, dass man das touristische Potenzial Kaiserslauterns unbedingt heben sollte.