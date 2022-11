Sowohl die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße – die Altstadtinspektion – als auch die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße – im Polizeipräsidium – stehen seit Oktober unter neuer Leitung.

Im „Altstadtrevier“ hat Steffen Kroll die Leitung übernommen. Er folgt auf Katja Schomburg, die in den Führungsstab des Polizeipräsidiums Westpfalz gewechselt ist. Der 34-Jährige ist seit 2009 bei der Polizei und hat im September sein Master-Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster (Westfalen) abgeschlossen. Zu den bisherigen Stationen seiner Laufbahn zählen unter anderem Polizeiinspektionen in Worms und Mainz, der Führungsstab im Polizeipräsidium Mainz sowie das Innenministerium, wo er einen Teil seiner sogenannten Praxisbewährung absolvierte.

Dass er jetzt in Kaiserslautern eingesetzt ist, passt für den gebürtigen Rheinhessen bestens, so die Pressestelle der Polizei, denn er ist Fußballfan und sein „Herzensverein“ spielt auf Deutschlands höchstem Fußballberg. Die Leitung von Polizeieinsätzen rund um die Spiele des 1. FC Kaiserslautern wird künftig ebenfalls zu seinem Aufgabengebiet gehören.

Gemeinsam für Fußballeinsätze zuständig

Diese Aufgabe teilt er sich mit dem neuen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße. Hier hat Kai Süßenbach den Chefposten von Christian Deutsch übernommen, der nach Mainz ins Innenministerium berufen wurde. Der 52-Jährige stammt ursprünglich aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, lebt aber schon seit einigen Jahren in der Westpfalz. Zuletzt war er als stellvertretender Leiter der Abteilung Bereitschaftspolizei im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik eingesetzt.

Begonnen hat seine Laufbahn 1987 in Wittlich-Wengerohr. Nach der Ausbildung folgten zahlreiche Stationen bei unterschiedlichen Präsidien und Inspektionen, darunter Boppard, Lahnstein, Ingelheim und Mainz. Im Polizeipräsidium Westpfalz übernimmt Kai Süßenbach neben der Dienststellenleitung gleichzeitig die stellvertretende Leitung der Polizeidirektion.