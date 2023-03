Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Open Air-Musik gegen die Corona-Stille: Die Stadthalle Landstuhl bereitete am Samstag Tische, Stühle, Bühne und Getränke für das erste eigene „Summer in the City“-Event. Zwölf Wochen lang, an jedem Samstag, wird das Landstuhler Stadtzentrum von purer Open Air-Romantik beschallt. Und das ohne Künstlergage, ohne Eintrittspreise und für den Erhalt der Landstuhler Kultur.

Vom Parkplatz hinter der Stadthalle aus hörte man mit Katrina and The Waves' „Walking On Sunshine“ schon das pure Sommer-Flair auf einen zurollen. Und kaum war