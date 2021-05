Am Dienstag war es genau 100 Tage her, dass ich in die Lokalredaktion Kaiserslautern gewechselt bin. Den Tag hatte ich im Kalender markiert. Nicht, dass mir irgendetwas an diesem „Jubiläum“ gelegen hätte, aber in meinem ersten Stadtgespräch hatte ich Wünsche für Kaiserslautern formuliert und angekündigt, ein Auge darauf zu haben, ob sie nach 100 Tagen in Erfüllung gegangen sind.

Nur kein Endspiel für den FCK

Am Mittwoch lag Post von unserer Mitarbeiterin Isabelle Girard de Soucanton auf meinem Schreibtisch, über die ich mich sehr gefreut habe. Ein Foto, das die Kollegin am 25. Mai 1996 aufgenommen hat. Es zeigt Menschenmengen in der Steinstraße mit dem Hannenfass nach dem der 1. FC Kaiserslautern wenige Tage nach dem Abstieg in die Zweite Bundesliga den DFB-Pokal gewonnen hatte. Angesichts dieser Erinnerung an bessere Zeiten war mein Wunsch Anfang Februar bescheiden: Vor dem Spiel gegen Viktoria Köln am heutigen Samstag sollte der Klassenerhalt in Liga drei unter Dach und Fach sein. Daraus wurde nichts. Nun heißt es also, den Rechenschieber mit den 100 bunten Holzkugeln aus Kindertagen rausholen. Doch im günstigsten Fall kommen drei Zähler aufs FCK-Konto, dann hat sich alle Rechnerei erledigt. Selbst bei einer Niederlage könnte es schon reichen. Nur bitte kein Endspiel am letzten Spieltag. Diesen Nervenkitzel würde ich mir und den vielen FCK-Fans gerne ersparen.

Auch die Stadtratsmitglieder drücken dem FCK wohl die Daumen – bliebe ihnen doch eine schwierige Diskussion erspart. Denn der Antrag des Vereins, die Stadionpacht im Falle eines Abstiegs in die Regionalliga zu verringern, könnte schon heute ganz tief in irgendeiner Schublade verschwinden. Alleine bei der Grundpacht würde der Verein im Abstiegsfall nämlich gerne 225.000 Euro weniger pro Jahr an die Stadiongesellschaft überweisen. Mindereinnahmen, die die klamme Stadt ausgleichen müsste. Nur wie? Sparen bei Kultur oder anderen Vereinen? Ein Unding! Und was, wenn man sich nicht einig würde? Keine FCK-Spiele mehr im Fritz-Walter-Stadion? Die Roten Teufel im Homburger Waldstadion oder auf der Husterhöhe in Pirmasens? Das kann auch niemand wollen.

Freiheiten für Geimpfte sind richtig

Mit meinem Rechenschieber komme ich derweil nicht weit, wenn es um die Impfungen geht. Hier hat sich mein Wunsch nämlich erfüllt: deutlich mehr Tempo dank mehr Dosen, dritter Impfstraße und Arztpraxen. Über 83.000 Impfungen wurden bis Mittwoch bereits in Stadt und Landkreis verteilt. Das macht Mut. Nun ist es wichtig, das Tempo hochzuhalten. Jeder, der will, sollte schnellstmöglich ein Impfangebot bekommen. Insbesondere, da es für Geimpfte und Genesene Erleichterungen im Alltag gibt. Die sind übrigens richtig. Das sage ich als Ungeimpfter. Von Geimpften Solidarität mit der jüngeren Generation zu fordern, die mit Rücksicht auf die Gefährdeten der Gesellschaft zurückgesteckt hat, greift zu kurz. Was ist denn mit der Solidarität mit Handel, Gastronomie und Kultur? Während es andernorts einigermaßen normal weiterging, wurden diese Branchen zum Wohle aller zum Stillstand verdonnert. Wenn es also aus gesundheitlichen Aspekten unbedenklich ist, dass Geimpfte ins Restaurant, ins Theater oder zum Einkaufen gehen, muss das möglich sein.

Sonst laufen wir Gefahr, dass kaum noch Gastronomie und Einzelhandel da ist, wenn mein Wunsch Nummer drei in Erfüllung geht: sinkende Infektionszahlen und mehr Normalität für Kaiserslautern. Denn um die Inzidenz der Stadt wiederzugeben, reichen die 100 Holzkugeln des Rechenschiebers leider noch nicht aus. Also weiterhin die Bundesnotbremse. Dass es in anderen Kommunen nicht besser aussieht – in Ludwigshafen liegt die Inzidenz um 130, Pirmasens hat wieder die Notbremse gezogen –, tröstet nicht. Zumal die Infektionen in der Stadt diffus auftreten – von den Fällen in der Asylunterkunft abgesehen, die nicht alleine dafür taugen, die hohe Inzidenz zu erklären. Was bleibt, sind: Noch ein paar Wochen vorsichtig sein. Dann wird es besser. Diesmal hoffentlich wirklich.