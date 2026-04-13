Stadtfisch „Jakkie“ ist restauriert und neu bemalt. Bei dem Osterferienprogramm-Projekt des Jugendzentrums arbeiteten Jugendliche unter Anleitung der Künstlerin Judith Boy, um das Kunstwerk in einer kreativen Gemeinschaftsaktion neu zu gestalten, teilt die Stadtverwaltung mit. „Jakkie“ stammt aus der „Fishingforfantasy“-Reihe, die vor 25 Jahren zum 725. Stadtjubiläum entstanden war. Zum 750. Jubiläum der Stadt soll die Skulptur in neuem Glanz erstrahlen. Judith Boy führte die Jugendlichen in die Techniken der Malerei und Restaurierung ein. Sie erklärte, dass sie sich darauf freue, die Kreativität der jungen Teilnehmer zu fördern. Kunst habe, so Boy, eine wichtige Bedeutung für die Gemeinschaft und könne eine Stadt lebendig und einzigartig machen. Wer selbst Interesse an einem Stadtfisch hat oder seinen eigenen Kunstfisch abgeben möchte, kann sich mit dem Projektteam in Verbindung setzen. Die Kontaktaufnahme ist per E-Mail unter fische@kaiserslautern.de oder telefonisch unter 0631 3651016 möglich.