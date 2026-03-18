Im April bietet die Tourist-Information wieder viele Führungen in und um Kaiserslautern an.

Bereits am Mittwoch, 1. April, gibt es um 15 Uhr die Führung „Pfalzgrafensaal & unterirdischer Gang“. Sie beginnt im Pfalzgrafensaal des ehemaligen Renaissanceschlosses. Anschließend geht es in den etwa 70 Meter langen, unterirdischen Gang. Weitere Termine: Samstag, 11. April, 10.30 Uhr, Samstag, 11. April, 11.15 Uhr (in englischer Sprache). Die Teilnahme kostet sieben Euro, ermäßigt sechs.

Kinder reisen in die verborgene Welt der Tiere

Das „Abenteuer Wildpark“ können Kinder bei einer eigens für sie konzipierten Führung am 2. April, ab 10 Uhr erleben. Gemeinsam mit dem Stadtförster geht es in die verborgene Welt der Waldtiere. Welche Spuren verraten ein Tier? Wer lebt im Dickicht? Und warum bleiben manche Waldbewohner lieber unsichtbar? Solche Fragen werden geklärt. Empfohlen ist die Führung für Kinder von sechs bis 13 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen). Die Tour ist für Rollstühle und gehbeeinträchtigte Menschen nicht geeignet. Treffpunkt ist am Waldeingang Voltairestraße.

Bei „Kurze Wege, lange Geschichte – 750 Jahre Kaiserslautern“ begeben sich die Teilnehmer am Samstag, 4. April, 10.30 Uhr, auf einer Reise durch 750 Jahre Zeit und über 750 Meter Raum – von der Entwicklung vom Königshof zur Großstadt. Die Teilnahme kostet sieben Euro, ermäßigt sechs.

Bei der Kinderführung „KL für kleine Leute“, am Mittwoch, 8. April, 15 Uhr, stehen die Fragen „Wie kommt das Skelett in den unterirdischen Gang?“ und „Warum gibt es hier einen Fisch im Stadtwappen?“ im Mittelpunkt. Die Tour führt durch den Pfalzgrafensaal und den unterirdischen Gang. Sie ist für Kinder ab sieben Jahren empfohlen (mit Begleitperson). Die Teilnahme kostet sieben Euro, ermäßigt sechs.

Ein Bierchen darf nicht fehlen

Bei „Versteckte Spuren der Lautrer Brauereigeschichte“ erfahren und erleben die Besucher am Dienstag, 14. April, 16.30 Uhr, Geschichten rund um die Brauereien von Kaiserslautern – Kostprobe inklusive. Festes Schuhwerk und eine gute Taschenlampe sind erforderlich. 18 Euro kostet die Teilnahme.

Unter dem Titel „500 Meter Stadtgeschichte“ gibt es am Freitag, 17. April, 17 Uhr, eine Tour vom Kaiserbrunnen bis in die Fußgängerzone – auf den Spuren von Kaiser, König und Edelmann. Auch Bürger, Bauern und Bettelmänner werden nicht außer Acht gelassen. Treffpunkt ist am Kaiserbrunnen. Die Teilnahme kostet sieben Euro, ermäßigt sechs.

Bei der „Historischen Villentour“ geht es am Samstag, 18. April, 10.30 Uhr, per Bus zu den angesagtesten Wohnvierteln des 19. Jahrhunderts sowie zu den prächtigsten Villen der Stadt. Dabei gibt es Informationen über die Familiengeschichte der jeweiligen Besitzer. Besichtigt werden die Villen Munzinger, Jänisch, Zschocke und Kröckel. Die Teilnahme kostet inklusive Busfahrt 20 Euro.

Der jüdische Friedhof ist neu im Programm

Bei „Kaffeeklatsch“ ist der Name Programm. Bei dieser Führung schlendern die Teilnehmer am Freitag, 24. April, 14.30 Uhr, von Café zu Café und hören dabei allerlei Geschichten. Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Mit „KL intensiv“ ist eine Tour betitelt, die mit einer Führung im Pfalzgrafensaal des ehemaligen Renaissanceschlosses und einer Besichtigung der unterirdischen Gänge beginnt. Zu Fuß geht es weiter auf einen kleinen Rundgang durch die Innenstadt. Termin: Samstag, 25. April, 10.30 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn, ermäßigt neun Euro.

Bei der Führung „Jüdischer Friedhof“ machen die Teilnehmer am Sonntag, 26. April, 11 Uhr, einen Rundgang über das Kulturdenkmal der Stadt. Es gibt Einblicke in jüdische Grabmalkultur und jüdisches Leben. Auch werden Schicksale von Kaiserslauterern vorgestellt. Treffpunkt ist am Hauptfriedhof, Eingang Donnersbergstraße. Die Teilnahme kostet sieben Euro, ermäßigt sechs.

Wenn nicht anders vermerkt, ist der Treffpunkt zur jeweiligen Führung vor der Tourist-Information. Die Tourist-Information (Telefon 0631 3654019) bittet bei allen Führungen um Anmeldung.