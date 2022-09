Wie viele Kirchen gibt es in Kaiserslautern? Wo entstanden die prächtigen Villen im 19. Jahrhundert in der Stadt? Und wie steht es um die Welt der Gastronomie in der Stadt? Auch im Oktober stehen wieder interessante Stadtführungen auf dem Programm.

Samstag, 1. Oktober, 10.30 Uhr: Die Tour „KL intensiv“ bietet Interessantes aus Geschichte und Gegenwart der mehr als 750 Jahre alten Barbarossastadt und beginnt mit einer Führung im Pfalzgrafensaal des ehemaligen Renaissanceschlosses und Besichtigung der unterirdischen Gänge.

Mittwoch, 5. Oktober, 15 Uhr und Samstag, 8. Oktober, 11.15 Uhr (in Englisch): Die Führung „Pfalzgrafensaal & Gänge“ beginnt im Pfalzgrafensaal des ehemaligen Renaissanceschlosses, den Repräsentationsräumen der Stadt. Anschließend geht es in die rund 70 Meter m langen, unterirdischen Gänge.

Samstag, 8. Oktober, 10.30 Uhr: „Des Kaisers Spuren“ handelt vom spannenden Bau der Kaiserpfalz, ihrer Blüte, der Erweiterung und dem Bau des Casimirschlosses bis hin zur Zerstörung der beiden Gebäude.

Freitag, 14. Oktober, 17 Uhr: Der Rundgang „KL erleben und genießen“ erzählt Geschichten und Geschichte, lässt Vergangenes erleben – inklusive sinnlicher Überraschungen und kleiner Kostproben.

Samstag, 15. Oktober, 11 Uhr: 28 katholische und evangelische Kirchen prägen das Stadtbild von Kaiserslautern. Auf dem Rundgang „Von Pfingstloch zu Pfingstloch“ werden Kirchen in der Innenstadt besichtigt – allesamt Zeugen der Stadtgeschichte.

Sonntag, 16. Oktober, 14 Uhr und Samstag, 22. Oktober, 10.30 Uhr: Der Stadtrundgang bietet einen Streifzug durch die mehr als 750 Jahre alte Barbarossastadt. Kaiserslautern lässt sich ganz wunderbar zu Fuß entdecken, die Sehenswürdigkeiten liegen nah beieinander.

Mittwoch, 19. Oktober, 14 Uhr: Warum gibt es einen Fisch im Stadtwappen? Und was machen eigentlich die Elefanten auf dem Kaiserbrunnen? Antworten auf diese Fragen bietet die Kinderführung „KL für kleine Leute“, für Kinder von 7 bis 10 Jahren.

Freitag, 21. Oktober, 16 Uhr: Villen, Bürgerhäuser und Gewerbemuseum – alles in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut – bilden im Norden der Stadt eine einzigartige Denkmalzone. Bei der Führung „Laut(r)er Kleinode – die unbekannte Denkmalzone“ fließen Stadt-, Familien- und Industriegeschichte ineinander.

Mittwoch, 26. Oktober, 14 Uhr: Wie lebten Kinder im Mittelalter? Wie sah der mittelalterliche Alltag aus? Wie wurde man Ritter, wie Kaiser? Gemeinsam geht es auf Entdeckertour in das mittelalterliche Kaiserslautern. Ausgangspunkt der Kinderführung „Abenteuer Kaiserpfalz“ sind die Überreste der Kaiserpfalz. Die Tour ist für Kinder ab 8 Jahren.

Mittwoch, 26. Oktober, 17.30 Uhr: Eine etwas andere Stadtführung – eine „geschichtliche Gastro-Tour“ – ist diese Führung durch die Innenstadt. Zur Entspannung werden Pausen in gemütlichen Lokalen eingelegt, in denen Kostproben gereicht und die Geschichte vertieft werden.

Donnerstag, 27. Oktober, 16 Uhr: Es geht um Beatrix von Burgund, die ein schillerndes Leben an der Seite von Kaiser Friedrich I. Barbarossa führte. Sie wurde zur römisch-deutschen Königin und Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Treffpunkt dieser Kostümführung „Kaiserin Beatrix in der Stiftskirche“ ist an der Stiftskirche (Eingang Brunnen).

Samstag, 29. Oktober, 10.30 Uhr: Vom Kaiserbrunnen bis in die Fußgängerzone – auf den Spuren von Kaiser, König und Edelmann. Selbstverständlich werden dabei auch Bürger, Bauern und Bettelmänner nicht außer Acht gelassen. Treffpunkt für die Führung „500 Meter Stadtgeschichte“ ist am Kaiserbrunnen.

Wenn nicht anders vermerkt, ist Treffpunkt jeweils vor der Tourist Information in der Innenstadt, bei der man sich auch telefonisch (0631 365-4019) für die Führungen anmelden muss.