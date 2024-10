Die Kaiserslauterer Bürgerinnen und Bürger dürfen am Mittwoch, 13. November, von 17.30 bis 20 Uhr in der Veranstaltungshalle auf dem Gartenschaugelände (Forellenstraße 1) darüber diskutieren, wie sich ihre Stadt künftig entwickeln soll.

Kaiserslautern steht vor Veränderungen und Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Digitalisierung, der Wirtschaftsentwicklung oder der Energie- und Mobilitätswende. Auch Fragen zur ökologischen Entwicklung, zum demografischen und sozialen Wandel und zur zukünftigen baulichen Entwicklung der Stadt müssen beantwortet werden, so die Verwaltung. Um diese Veränderungen planvoll steuern zu können, hat der Stadtrat die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts (INSEK) beauftragt. Mit diesem Konzept sollen laut Verwaltung Themen und Herausforderungen der künftigen Stadtentwicklung erkannt sowie Leitlinien und Maßnahmen erarbeitet werden. Daran sollen auch die Bürgerinnen und Bürger mitwirken. Nach einer Auftaktveranstaltung im März hat laut Verwaltung eine Online-Beteiligung für die Bürgerinnen und Bürger stattgefunden. Aufbauend auf den Ergebnissen hat das Referat Stadtentwicklung zusammen mit der Bürogemeinschaft Yellow Z / mahl gebhard Konzepte / Buro Happold, Handlungsfelder, Strategien und ein erstes Zukunftsbild für das Konzept erarbeitet. Die Öffentlichkeitsbeteiligung am 13. November bietet Bürgerinnen und Bürgern nun die Möglichkeit, sich über den aktuellen Projektstand zu informieren und die Ausrichtung des Konzepts zu erörtern, so die Stadtverwaltung. Die Veranstaltung ist unterteilt in einen Präsentationsteil und einen interaktiven Teil an vier Mit-Mach-Tischen. Ebenso können dabei schon konkrete Maßnahmen zur Stadtentwicklung vorgeschlagen werden. Einlass zur Veranstaltung ist ab 17 Uhr. Weitere Infos unter kaiserslautern.de/insek.