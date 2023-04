Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Anfänge der Abwasserentsorgung reichen in Kaiserslautern mittlerweile 125 Jahre zurück. Um das Abwasser der Kaiserslauterer kümmert sich seit fast 30 Jahren ein eigener Betrieb, die Stadtentwässerung. Die RHEINPFALZ will in einer Serie einen Blick hinter die Kulissen werfen und zeigen, was sich in und unter der Stadt in Sachen Entwässerung so tut.

Das Kanalnetz der Stadt Kaiserslautern umfasst 520 Kilometer, im Schnitt sind die Kanäle 50 Jahre alt, schildert Stadtentwässerungs-Vorstand Jörg Zimmermann. Doch es gibt noch weit