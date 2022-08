Für Sonntag, 4. September, lädt die Stadtentwässerung zum Tag der offenen Tür auf ihr Gelände. Zu sehen gibt es die Kläranlage und den Betriebshof – verbunden mit jeder Menge Information und einem Rahmenprogramm für die Besucher.

Eigentlich hätte im vergangenen Jahr ein großes Fest stattfinden sollen, erzählt Jörg Zimmermann, Vorstandsmitglied der Stadtentwässerung. Denn da stand das 125. Jubiläum des Betriebs an. „Seit 1896 gibt es die ersten Kanäle in Kaiserslautern“, erklärt Zimmermann. Doch aus dem großen Jubiläum wurde nichts, Corona machte allen Plänen einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr soll es anders sein. „Wir planen derzeit ein Fest ohne Kontaktbeschränkungen, haben aber natürlich die aktuelle Situation im Blick“, berichtet der Stadtentwässerungs-Chef.

Soweit möglich, soll alles im Außenbereich stattfinden. Die Führungen über das Gelände der Kläranlage sowieso, doch auch die Infostände, die Verköstigung und alle geplanten Aktivitäten. Letzteres werde in die Fahrzeughallen auf dem Betriebshof verlagert. Dort werden ein Marktplatz mit Infoständen und eine Musikbühne aufgebaut.

Start mit bayerischem Frühschoppen

Ein Programm werde es von 10 bis 17 Uhr geben. Los geht es um 10 Uhr mit einem bayerischen Frühschoppen mit Weißwurstessen und Blaskapelle. Ab 13 Uhr werde eine Countryband Musik auf die Bühne bringen, für Kinder sei unter anderem Kinderschminken und eine Hüpfburg geplant. Parallel dazu werden mehrere Führungen auf der Kläranlage stattfinden, zu denen keine Anmeldung notwendig ist. Ansonsten erwarte die Besucher jede Menge Information zu allen Abteilungen der Stadtentwässerung, von der Fahrzeugschau des Kanalnetzbetriebs und der Sanierungsabteilung bis zum Labor, der Vermessungsabteilung und der Grundstücksentwässerung sowie der Arbeitssicherheit. Weiter seien Gäste eingeladen worden, darunter die Waldschule. „Vielleicht gibt es sogar einen kleinen Streichelzoo“, stellt Zimmermann in Aussicht. Die Stadtbildpflege werde mit Informationen zum Thema Müll vertreten sein.

Bleibt die Frage der Anreise: Rund um die Stadtentwässerung gebe es etwa 150 Parkplätze, schätzt Zimmermann. Um die Situation zu entspannen, werde mit der SWK ein Shuttleservice eingerichtet, der zwischen 10 und 17 Uhr vom Messeplatz über das Rathaus bis zur Stadtentwässerung und wieder zurück pendle. „Wir haben auch einen großen Parkplatz für Fahrräder vorgesehen, denn wir sind mittlerweile sehr gut über Radwege zu erreichen“, sagt Zimmermann.