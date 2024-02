Ab Mitte März lässt die Stadtentwässerung Kaiserslautern das Kanalnetz im Osten der Innenstadt erneuern. Die Dauer der Sanierungsarbeiten hänge maßgeblich vom Wetter ab, die Arbeiten werden aber voraussichtlich das gesamte Jahr 2024 in Anspruch nehmen.

Gearbeitet wird im Gebiet zwischen der Mainzer Straße im Norden, der Fischer- beziehungsweise Altenwoogstraße im Süden, dem Hilgardring im Osten und der Gaustraße im Westen. Auf einer Länge von rund sechs Kilometern werden die dortigen Abwasserkanäle vom beauftragten Unternehmen erneuert. Die Maßnahme ist unterteilt in 17 Abschnitte.

Kanäle sind 100 Jahre alt

Die Kanäle in diesem einstigen Arbeiter- und Handwerkerviertel sind laut Stadtentwässerung etwa 100 Jahre alt und wurden bisher noch nie saniert. Der Sanierungsaufwand der Abschnitte ist unterschiedlich groß. Etwa 75 Prozent der Kanäle werden mit Schlauchlinern ausgekleidet, bei den restlichen 25 Prozent reichen Reparaturarbeiten aus.

Die örtlichen Gegebenheiten im Sanierungsgebiet sind laut Stadtentwässerung herausfordernd: Das Viertel ist dicht bebaut, die Straßen oft eng. Obwohl die Arbeiten in der Regel unterirdisch ausgeführt werden, bleiben Behinderungen daher nicht aus, so die Stadtentwässerung. Um die Belastung für Anwohner und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, erfolgen die Arbeiten in Teilabschnitten. Straßensperrungen und Parkverbote könnten so räumlich und zeitlich begrenzt werden. Die Anwohner werden im Vorfeld per Wurfzettel in die Briefkästen informiert.

Intakte Kanäle bei Starkregen wichtig

Wie wertvoll Wasser ist, haben die Hitze- und Dürreperioden der letzten Jahre gezeigt, heißt es in der Mitteilung der Stadtentwässerung. Gleichzeitig zeigten Starkregenereignisse, wie wichtig intakte Abwasserkanäle sind. Die Instandhaltung der Kanalisation sei daher von großer Bedeutung, damit das Abwasser nach seiner Klärung wieder in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt werden könne, aber auch um den Austritt von Abwasser zu vermeiden, das umweltrelevante Schäden anrichten könnte.

Ein Großteil der Kanäle in der Kaiserslauterer Innenstadt ist über 100 Jahre alt und damit altersbedingt sanierungsbedürftig, um die Funktionstüchtigkeit auch für die nächsten Jahrzehnte zu erhalten, so die Stadtentwässerung. Zum Einsatz kommen dabei unterschiedliche Verfahren, je nach Zustand der Kanäle. Bei punktuellen Schäden sind Reparaturarbeiten ausreichend. Ist der Sanierungsaufwand größer, werden Schlauchliner eingezogen. Da es sich dabei um unterirdische Innensanierungen handelt, sind die Arbeiten für die Anwohner nicht immer sichtbar.

Die Stadtentwässerung inspiziert in einem Turnus von zehn Jahren alle Kanäle der Stadt mit Kanalinspektionsfahrzeugen, im Bereich von ausgewiesenen Wasserschutzgebieten alle fünf Jahre. In nicht begehbaren Kanälen kommen dabei ferngesteuerten Kanalinspektionskameras zum Einsatz.