Pleiten, Pech und Krisen waren die bestimmenden Themen der Erfenbacher Kerwerede. Begleitet von lautem Gelächter und Applaus trug erstmals Johannes Denzer die Missgeschicke einiger Stadtteilbewohner vor. Unterstützt wurde er von seinem Kerwegretchen Finn Denzer.

Als Kerwevater stand der 16-jährige Johannes Denzer am Sonntag in feinem Zwirn mit weißem Hemd, schwarzem Gilet und mit einem schwarzen Hut auf dem Kopf in erhöhter Position vor dem gerade erst gesteckten Strauß. Ganz anders sein Cousin Finn. Mit Strohhut und blonden Zöpfen, einer roten Bluse über dem mächtigen Vorbau und dem blau-weißen Karorock hat er sich als Kerwegretchen herausgeputzt. Mit deutlich heiserer Stimme ruft er: „Wem is die Kerb?“ Die Antwort folgt auf dem Fuß: „Unser!“

Die Stimmung auf dem Dorfplatz bei Musik der örtlichen Kolpingkapelle war schon vor Beginn der Rede ausgelassen. Karussell und Bungee-Jumping für Kinder, Entenangeln und Pfeilwerfen und dazu die Wahl zwischen Süßem von der Messekonditorei oder Leckerem, das die rund 70 Helfer an den vier Tagen aus den Reihen des Heimatvereins und anderer Vereine und Gruppen des Orts reichten.

Viel Zuspruch für zweite Zeltkerwe

Neu gefunden hatte sich eine elfköpfige Straußjugend, die sich aus Mitgliedern der örtlichen Kolpingjugend und deren Freunde zusammensetzt. Ihr Alter liegt zwischen zwölf und 19 Jahren. Eingewiesen in das Kerwebrauchtum wurden sie von „alten Hasen“, also Ehemaligen und dem Verein Pilsbuben.

Ortsvorsteher Paul-Peter Götz hatte am Freitag den Fassanstich vorgenommen. Der Regen zuvor sei zur Abkühlung willkommen gewesen, erzählt er. „Unglaublich“, staunt er über den Zuspruch für das bedeutendste Fest im Dorf. Nachdem es schwierig gewesen sei, Planungen früh anzugehen, gebe es keinen Umzug, bedauert er. Fürs nächste Jahr wolle er dies aber ins Auge fassen.

Mehr als zufrieden ist auch Reiner Kiefhaber, Vorsitzender des Heimatvereins. Nur dank der zahlreichen Helfer sei es überhaupt möglich, eine solche Veranstaltung durchzuführen. Sie endet am Montag mit einem Seniorenkaffee. Erstmals wurden sonntags Kutschfahrten durch den Ort mit einem Vierspänner angeboten.