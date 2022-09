Der Herbst ist da! Seit dieser Woche gibt es in den städtischen Wertstoffhöfen Laubsäcke, die – gefüllt – dort kostenfrei abgegeben werden können. Ab 8. Oktober stellt die Stadt auch wieder Container zur Laubentsorgung auf.

Im September werden die Tage deutlich kürzer, die Temperaturen sinken und die ersten Blätter beginnen sich zu verfärben und allmählich von Bäumen und Sträuchern zu fallen. In Kombination mit Feuchtigkeit bildet dann das Laub auf Gehwegen und Straßen oftmals eine rutschige Schicht, die für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gleichermaßen gefährlich ist. Daher muss Herbstlaub von öffentlichen Straßen und Gehwegen entfernt werden. Verantwortlich dafür ist derjenige, der für die Straßenreinigung zuständig ist.

In vielen Straßen sind die Grundstückseigentümer zur Sauberhaltung verpflichtet, also auch für das Laub, schreibt die Stadt. Die Stadtbildpflege unterstützt die Bürger mit speziellen Laubsäcken, die es in den Wertstoffhöfen (Daennerstraße, Pfaffstraße und Siegelbacher Straße) gibt. Darüber hinaus stehen ab dem 8. Oktober Grünschnittcontainer in der Stadt zur Verfügung.