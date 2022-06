Die Kaiserslauterer Kehrwoche ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie noch einmal ausgesetzt worden, Müll wird aber dennoch gesammelt: Rund zehn bis 15 Gruppen haben sich in den vergangenen Wochen gemeldet, um auch ohne die Veranstaltung für mehr Sauberkeit im Stadtgebiet zu sorgen, erzählt Andrea Buchloh-Adler, die Werkleiterin der Stadtbildpflege.

Neben Kindergärten und Schulen sind auch Belegschaften von Firmen dabei, so wie das rund 50-köpfige Team des Unternehmens Adient Aerospace, das in dieser Woche den Hertelsbrunnenring von Müll befreit hat. Die Organisation hat Katharina Plachky übernommen, Anlass ist der World-Environment-Day am Sonntag, 5. Juni. Bei der Aktion sammelten die Mitarbeiter diese Woche jede Menge Fast-Food-Tüten, Plastikfolien, Zigarettenstummel und anderen Müll ein.

„Wir haben mit Greifzangen, Handschuhen und Müllbeuteln unterstützt“, schildert Buchloh-Adler. Gruppen, die sich zum Müllsammeln anmelden wollen, können bei der Stadtbildpflege die dazu notwendige Ausrüstung abholen. Bei Bedarf könne auch vereinbart werden, dass die Stadtbildpflege an vorher definierten Stellen den gesammelten Müll abholt, berichtet die Werkleiterin. Andernfalls können die Gruppen das Gesammelte kostenfrei abgeben.

„Plogging“ wird ebenfalls unterstützt

Ebenfalls möglich sei das sogenannte Plogging, eine Kombination aus Joggen und Müll aufsammeln. Wer sich dafür interessiere, erhalte bei der Stadtbildpflege einen Rucksack mit dem entsprechenden Material, unter anderem Müllsäcke und Handschuhe sowie einen Ausweis. Mit diesem könne der gesammelte Unrat am Wertstoffhof abgegeben werden, erklärt Buchloh-Adler.

Wer wolle, könne sich in den nächsten Monaten ebenfalls beim Müllsammeln beteiligen: „Das hilft uns sehr und ist wirklich eine anerkennenswerte Leistung“, so die Werkleiterin. Wenn Gruppen sich ein Stück vornehmen, sei das immer wie bei einem gründlichen Großputz im Haus – da sehe man anschließend einen deutlichen Unterschied.