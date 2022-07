Die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) testet zwei Wochen lang ein elektrisch betriebenes Müllfahrzeug der Firma Quantron. Indem sie Daten über den Energieverbrauch des Testfahrzeugs auf ihren Müllsammeltouren erfasst, möchte die SK eine mögliche Nutzung von e-Müllfahrzeugen erproben, teilt der städtische Eigenbetrieb mit.

„Wir erhoffen uns aufgrund der erhobenen Daten eine Aussage darüber, ob e-Müllfahrzeuge für unseren alltäglichen Betrieb infrage kommen“, sagt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege: „Während der Testfahrten in unserem Regelbetrieb inklusive der Müllsammeltouren, die sehr steile und energieaufwendige Strecken umfassen, wird der Energieverbrauch des Fahrzeugs aufgezeichnet.“

So könne festgestellt werden, ob das Müllfahrzeug die festgelegten Touren bewältigen kann und auf welchen Strecken es besonders viel Energie benötigt. Es wird zudem erfasst, wie oft die Batterie des Fahrzeugs an der Ladestation im Betriebshof der SK wieder aufgeladen werden muss. Bürgermeisterin Beate Kimmel: „Das Fahrzeug ist nicht nur emissionsfrei, sondern während der Leerungen im Stadtgebiet auch leise unterwegs. Deshalb würden e-Müllfahrzeuge auch zu einer angenehmeren Wohnatmosphäre in Kaiserslautern beitragen.“ Interessierte Bürger können sich das e-Müllfahrzeug am Samstag, 23. Juli, auf dem Tag der offenen Tür der Stadtbildpflege ansehen.