An jeweils zwei Wochenenden im März und April stellt die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) sogenannte Abrollcontainer für Grünabfälle im Stadtgebiet auf.

Die Standorte und -zeiten der Container sind im Internet unter www.stadtbildpflege-kl.de sowie in der App der Stadtbildpflege veröffentlicht. Der städtische Entsorgungsbetrieb weist darauf hin, dass aufgrund von parkenden Fahrzeugen die Container eventuell in der Nähe des veröffentlichten Standorts aufgestellt werden müssen.

Die Sammelcontainer stehen für kompostierbare Gartenabfälle wie Pflegeschnitte von Bäumen und Sträuchern, Grasschnitt und Laub bereit. Nicht hinein gehören unter anderem Kunststoffsäcke, Blumentöpfe, Draht, Steine, Erde und Sperrmüll. Die Stadtbildpflege wird Container, die falsch befüllt sind, sofort abziehen und nicht wieder aufstellen, warnt die Stadtverwaltung.

Während des gesamten Jahres können haushaltsübliche Mengen Grünabfall kostenfrei auf den städtischen Wertstoffhöfen in der Daennerstraße 17, Pfaffstraße 3 und Siegelbacher Straße 187 abgegeben werden. Auch der Wertstoffhof der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) im Kapiteltal nimmt haushaltsübliche Mengen unentgeltlich entgegen.

Bequem und einfach holt die Stadtbildpflege gebündelte Äste und Zweige auch am Grundstück ab. Kleingeschnittenes Material kann in Papiersäcken dazugestellt werden. Für diese Leistung berechnet der städtische Entsorgungsbetrieb eine Gebühr von 15,82 Euro pro Kubikmeter. Ein Abholtermin kann online über die SK-App, per E-Mail an abholservice@stadtbildpflege-kl.de oder telefonisch unter 0631/365-3521 vereinbart werden.