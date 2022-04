Die Stadtbildpflege, die für die Müllabfuhr, aber auch die Gestaltung der Grünflächen verantwortlich ist, steht immer mal wieder in der Kritik. Jetzt soll nach einer coronabedingten Pause erneut ein Bürgerbeirat eingerichtet werden. Dafür werden ehrenamtliche Mitglieder gesucht. „Der Bürgerbeirat gibt Ideen, übt konstruktive Kritik und stößt Verbesserungen an“, kündigt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege, an. Darüber hinaus werde das Gremium in geplante Maßnahmen und aktuelle Projekte der Stadtbildpflege beratend mit einbezogen. Die Mitglieder im Bürgerbeirat müssen ihren Wohnsitz oder ihren Firmensitz in Kaiserslautern haben und regelmäßig an den mindestens zweimal jährlich stattfindenden Sitzungen teilnehmen. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Bürgermeisterin Beate Kimmel begrüßt die Einrichtung. „Engagierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, die Stadtbildpflege zu beraten und kritische Diskussionen anzustoßen.“ Bewerbungen unter buergerbeirat@stadtbildpflege-kl.de sind bis 4. Mai möglich.