Die Stadtbildpflege bietet neuerdings eine kostenpflichtige Grünschnittabholung an.

Um Gartenbesitzer dabei zu unterstützen, den Garten auf Vordermann zu bringen, bietet die Stadtbildpflege eine Abholung von Baum- und Strauchschnitt am Privatgrundstück an. „Hobbygärtner haben die Möglichkeit, den Transport und die Entsorgung der sperrigen Äste und Zweige uns zu überlassen“, sagt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege. Für größere Grünschnittmengen bietet der städtische Entsorgungsbetrieb Absetzcontainer an.

Das Pflanzenmaterial wird nur gebündelt mitgenommen. Kleingeschnittenes Material kann in Papiersäcken dazugestellt werden. Die Bündellänge darf maximal 1,5 Meter und das Gewicht höchstens zehn Kilogramm betragen. Für den Service werden 15,82 Euro pro Kubikmeter berechnet. Ein Abholtermin kann online über die App der Stadtbildpflege, per E-Mail an abholservice@stadtbildpflege-kl.de oder telefonisch unter 0631/365-3521 vereinbart werden.