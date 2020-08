Eine bundesweite Restabfallanalyse des Bundesumweltamtes hat gezeigt, dass zwei Drittel des Inhalts der Restmülltonne dort nicht hinein gehören. Auch in Kaiserslautern verlaufe die Mülltrennung nicht immer richtig, schildert Andrea Buchloh-Adler, die stellvertretende Werkleiterin der Stadtbildpflege Kaiserslautern.

Papier, Glas, Plastik und immer wieder Batterien – das alles hat nichts in der Restmülltonne verloren. Besonders Bioabfall sei mit rund 30 Prozent Gewichtsanteil in Kaiserslauterns Restmülltonnen hoch vertreten. Eine richtige Mülltrennung würde sich jedoch sehr deutlich und unmittelbar positiv auf die Umwelt auswirken, betont Buchloh-Adler. Mit richtiger Mülltrennung könne jeder mit wenig Aufwand einen wichtigen Beitrag für die Umwelt und den Klimaschutz leisten, weil dadurch wertvolle Ressourcen wieder dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden könnten.

Ein weit verbreiteter Irrtum sei die Annahme, dass gesammelte Verpackungsabfälle und Restmüll zusammen verbrannt werden. Das stimme nicht, so Buchloh-Adler. Richtig sei, dass Verpackungsabfälle aus dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne in einen Wertstoffkreislauf gelangten und zum größten Teil wieder zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Die Entsorgungsunternehmen lieferten den Inhalt der Gelben Säcke oder Gelben Tonnen vollständig in Abfallsortieranlagen ab. Dort würden sie nach Materialien sortiert, Restmüll und nicht Verwertbares werde aussortiert. Alle verwertbaren Abfälle würden dann dem Recycling zugeführt.

In den Gelben Sack gehören auch Verpackungen aus Weißblech oder Aluminium

Auch das Trennen von verschiedenfarbigem Glas spiele eine wichtige Rolle. Befinde sich zum Beispiel ein braunes Glas zwischen Weißglas, verfärbe sich beim Einschmelzen das gesamte Weißglas. Um einen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz zu leisten, sei es deshalb wichtig, Verpackungen aus Glas korrekt zu trennen, so die Stadtbildpflege.

Im Gelben Sack korrekt entsorgt werden können neben Kunststoffverpackungen auch alle Verpackungen aus Weißblech, Aluminium und Verbundmaterialien wie Getränkekartons. Sie sollten dabei vollständig entleert sein, damit die Materialien im Sortierprozess sauber voneinander getrennt werden können. Ein Ausspülen der Verpackungen sei nicht erforderlich, so die Stadtbildpflege.

Kampagne „Mülltrennung wirkt“ gestartet

Derzeit veranstalten neun privatwirtschaftlich organisierte duale Systeme die bundesweite Kampagne „Mülltrennung wirkt“, die über richtige Mülltrennung aufklären will. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.muelltrennung-wirkt.de.

Die dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen, damit die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Recyclingquoten erreicht werden.